Решение перевести дошкольное образование на эстонский язык принимается не из любви

Если метод языкового погружения такой эффективный для всех, зачем же переводить детские сады на эстонский? А если не такой уж, то как можно их переводить всех на эстонский? Я пишу эти строки как мама, специалист по коррекции дислексии и дисграфии, холистический регрессионный терапевт и преподаватель с большим стажем работы. Решения перевести дошкольное образование на эстонский язык принимаются точно не из любви. А из страха никогда ничего путного не получалось. Должен быть выбор. И если можно его обеспечить, зачем от этого отказываться?!
Детство — наиболее уязвимая часть жизни человека. Именно крепкая нервная система и здоровая самооценка являются залогом успеха в будущем, а не то, насколько хорошо ребенок говорит по-эстонски в садике и начальной школе. Для полноценного развития необходим покой. Многие мамы (отцы в меньшей степени) знают, как нелегко ребенку привыкнуть к детскому саду с родным языком, как трудно выдерживать детские слезы и ощущать стресс ребенка и невозможность ему существенно помочь.
Развитие в стрессe всегда идет за счет чего-то другого. При погружении в иноязычную языковую среду с 8 до 17 ребенок неизбежно сталкивается с замешательством (все неосвоенное и непонятое вызывает замешательство). Замешательство приводит к дезориентации, когда ребенок воспринимает реальность искаженно, ведь он многое не понимает, делает неправильные выводы. Все это приводит к стрессу, фрустрации, нервному перенапряжению и неизбежно сказывается на самооценке и поведении. Да, часто мы можем получить на выходе ребенка-победителя. Он справился, он молодец. Но часто мы получаем на этом самом выходе поникшего ребенка с неврозом. И кто тогда виноват? И как тогда помогать, куда бежать родителям, кто будет вдаваться в эти тонкости при том, что родителям или одному родителю нужно работать за порой совсем скромную зарплату и решать другие бытовые вопросы?
Это прекрасно — знать в совершенстве несколько языков, но у всего есть цена. Повальный перевод детских садов на эстонский язык я считаю глупым шагом и своего рода преступлением. В Эстонии, а особенно в Таллинне, русскоязычное меньшинство имеет право на дошкольное образование на родном языке с параллельным изучением эстонского языка на хорошем уровне. Если бы нынешняя система работала, дети бы легко могли переходить на учебу на эстонском языке в старшей школе и гимназии. То, что у нас до сих пор так много русскоязычных детей не владеет эстонским языком, означает, что что-то не так с методикой и с некоторыми кадрами, а не с детьми и не с доступностью дошкольного образования на родном языке в общем. Лично я считаю, что в Эстонии выбор языка обучения (русский, эстонский, английский) должен оставаться на протяжении всего школьного образования, тем более важен язык дошкольного образования.
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