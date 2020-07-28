РЕПЛИКА | Украинские рабочие важнее зарубежных студентов

Вчера RusDelfi опубликовал открытое письмо россиянки — TalTech принял ее в университет, а потом отказал в обучении, так как она из России, страны, где плохая эпидемиологическая ситуация. При этом ей запретили начать учебу даже дистанционно. Конечно, о всесильности российских хакеров мы догадываемся, но еще ни один британский ученый не доказал, что заразиться коронавирусом можно через интернет. Теперь эта россиянка, как и еще как минимум 299 абитуриентов, не сможет получить высшее образование в Эстонии, так как живет в ”опасной” стране. Хотя, и утверждает, что готова за свой счет сдать тест и пробыть 14 на карантине не в общежитии.

Таллииннский университет поступил немного разумнее. Невезучим студентам из стран, правительство которых не может взять под контроль ситуацию, разрешили учиться онлайн. Но не на всех программах. Изначально университет позволил приехать и им, но сегодня поменял решение. Возможно, слова о "разумности" придется стереть через несколько дней, а к TalTech приписать и других "борцов с коронавирусом".

В Украине показатели заболеваемости на 100 000 человек намного выше нормы. Но это не помешало завезти украинских работяг на наши поля. Предоставили все условия — самолет, тесты в аэропорту, жилье для карантина. Изначально дешевую рабочую силу тоже не хотели пускать, но всё-таки договорились. Получается, всем нам, и фермерам, и ученым, клубника важнее высшего образования.

Согласованности вообще нет



Продолжим тему ”заразных” приезжих. Сейчас аэропорт открыт. Завтра в 13:20 прилетает самолет из Нидерландов. Там кумулятивный показатель заряженных за последние 14 дней — 11.3 (Допустимая норма 16). Сегодня рейс из Германии — 8. В 18 часов из Польши — 13.7. Они не опасны, получается? Распоряжения о карантине по прибытию из этих стран нет. Тесты не делают. А житель Тарту доказал, что и симптомы не помеха купанию в бассейне отеля "Мересуу СПА".

Логики в решении университета нет. Почему студент не может приехать, сделать тест на коронавирус за свой счет, отсидеть на карантине и пойти учиться? Чем он отличается от других, в той ситуации, если не болен и не будет каждый выходные ездить к себе на "заразную" родину? Еще раз, тех 300 молодых людей взяли на учебу, а на прошлой неделе сказали: вы нам не подходите. В период, когда уже сложно куда-либо поступить. Для многих — это потерянный год или поступление в другой, менее престижный вуз. Для страны — потеря образованных молодых иностранцев, многие из которых с радостью готовы развивать науку и ИТ-технологии и даже покупать эстонскую клубнику.