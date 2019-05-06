РЕПЛИКА: Не ждите толок — "толочьте" сами! Почему убирать мусор — это клево

Лично мне такое времяпрепровождение попросту по душе. Порой беру большой пакет и перчатку, иду во двор и собираю там разный мусор. Чего только не найдешь! От "традиционных"бутылок, окурков, упаковок — до вещей, находя которые задаешься вопросом: как и зачем?

Однажды, прибирая территорию вокруг своего дома, которая административно уже не относится к нему, и оттого метла дворника туда не дотягивается, нашла: множество женских гигиенических принадлежностей, презервативы — использованные и нет, вросшие в землю джинсы, а также, что особо порадовало, карту избирателя. За час такой "работы" вас ждет множество открытий чудных.

Какие плюсы от такого времяпрепровождения?