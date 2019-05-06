РЕПЛИКА: Не ждите толок — "толочьте" сами! Почему убирать мусор — это клево

В эту субботу по всей Эстонии прошла ставшая уже традиционной акция ”Сделаем!” по уборке мусора и облагораживанию территорий. Я, к сожалению, в этот раз не принимала в ней участие, но, имея такую возможность, хотелось бы призвать читателей не ждать официального мероприятия, а проявлять инициативу самостоятельно. Поделюсь своим опытом.
Лично мне такое времяпрепровождение попросту по душе. Порой беру большой пакет и перчатку, иду во двор и собираю там разный мусор. Чего только не найдешь! От "традиционных"бутылок, окурков, упаковок — до вещей, находя которые задаешься вопросом: как и зачем?
Однажды, прибирая территорию вокруг своего дома, которая административно уже не относится к нему, и оттого метла дворника туда не дотягивается, нашла: множество женских гигиенических принадлежностей, презервативы — использованные и нет, вросшие в землю джинсы, а также, что особо порадовало, карту избирателя. За час такой "работы" вас ждет множество открытий чудных.
Какие плюсы от такого времяпрепровождения?
пребывание на свежем воздухе оказывает положительное влияния на здоровье — как физическое, так и душевное;
физкультура: наклоны, движение руками, таскание мешка;
пища для ума: правда любопытно, как и почему столько удивительных вещей попали туда, где по логике их быть не должно;
быть может, найдете для себя что-то необходимое в быту. Допустим, какой-то предмет мебели, который, облагородив и раскрасив, станет оригинальным предметом интерьера.
чувство удовлетворения от полезного времяпрепровождения: сделал что-то хорошее, нужное и важное для себя и окружающих;
плюсик в карму — если кто-то в нее верит;
похвала от соседей;
подаете хороший пример окружающим;
это развеивает грусть, отвлекает от тяжких мыслей, повышает настроение;
это сейчас модно: вы шагаете в ногу со временем!
Так что призываю вас не ждать ежегодных толок, а "толочить" самостоятельно — когда и где душе угодно. И если каждый сделает по чуть-чуть — в результате город станет чище и опрятнее. А там, где чистота и красота — даже мусорить как-то стыдно и неудобно.