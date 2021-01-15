Рейн Руутсоо: Кылварт использует неразбериху с коронавирусом, чтобы сделать русский язык вторым государственным

Мэр Михаил Кылварт смешивает разные понятия — в очень критическом тоне и местами зашифрованной филиппикой. По форме Кылварт как бы протестует против нагнетания напряженности и хаоса.

Основными виновниками он видит обитателей Олимпа, в т.ч. и президента Эстонской Республики. То, когда именно появилось это желчное мнение, однако, говорит о мотивах Кылварта. Президент со своими предложениями не стала вытаскивать Ратаса из правительственного болота.

В игре — собственные интересы

Цель ”смягчить напряжение”, которая является манифестом автора, — лицемерна. Вместо обсуждения достойных внимания предложений он просто подливает масло в огонь. Как хороший партиец, он требует от президента, чтобы она отреагировала (то есть осудила!) действительно непродуманную, но по большому счету маргинальную (и изжившую себя как тему) провокацию трех реформистов.

К слову приходится и связь с коронавирусом, но эту тему он сразу упаковывает в свою политическую агенду и предвыборную риторику. Излишне драматизируя ситуацию, он считает, что президенту следовало бы ”обращаться к людям своей страны в тяжелое время на их родном языке”.

Поскольку президент обращается к эстонцам и всем гражданам на языке нашего государства, то значит Кылварт очевидно имеет в виду какую-то часть неэстонцев. Если посчитать, что он рекомендует обращаться на русском языке, то это снова стало бы необоснованным выделением этого нашего многочисленного меньшинства.

Для того, чтобы справиться с непредсказуемо развивающейся эпидемией, стоило бы действительно предложить хорошие идеи — если бы только Кылварт их предлагал! Но для стенаний нет причин. Эстония справилась лучше, чем большинство наших соседей по Балтийскому региону. Выдавить тут какую-то особую ”шизофрению” Кылварту не удастся.

Скорее, связанная с коронавирусом сумятица служит цели Кылварта еще раз донести до избирателя свою основную идею. Как обычно, это реанимация параллельной русскоязычной системы образования. На этот раз этому сопутствует претензия на придание русскому языку статуса ”второго”. Ловкий пропагандистский шаг — и так нервное время удобным образом способствовало понижению порога тревожности ”униженных и оскорбленных”!