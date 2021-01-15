Рейн Руутсоо: Кылварт использует неразбериху с коронавирусом, чтобы сделать русский язык вторым государственным

Российская пропаганда
Но используемая риторика выдает отношение Кылварта к Эстонскому государству. А именно, Кылварт утверждает, что ”людям навязывают, как жить, как учиться, какое телевидение смотреть и как праздники отмечать”.
Размах обобщения — более того, в вопиющей формулировке! — очень грубый. Называть политику, ядро которой является всячески легитимным в национальном государстве (государственные праздники, государственный язык, культурное пространство и пр.), ”навязыванием” — для мэра столицы совершенно неуместно. Кроме того, кто это те люди, которые ”навязывают” такие отвратительные вещи? В любом случае, не я.
Утверждения о том, что СМИ соседнего государства влияет на жителей Эстонии Кылварт считает смехотворными. Политическая подоплека такой позиции совершенно очевидна: покупка предвыборной рекламы для партии за рубежом — это ОК! Свою порцию ”головомойки” получила и предположительно некомпетентная президент Кальюлайд, поддержавшая мнение, высказанное в газетах. Но влияние российских СМИ несет в себе очевидные серьезные угрозы.
За тем, что уровень зараженности в Ида-Вирумаа в разы превышает, например, аналогичные показатели Тартумаа — региона со сравнимым числом населения, что в Таллинне эпицентр эпидемии — в Ласнамяэ и т.п. — стоят и общественные факторы.
Но те, кто хоть сколько-то знаком с местными русскоязычными СМИ Эстонии, говорят о тревожных признаках. В конце декабря лишь пятая (!) часть жителей Нарвы надевали маски в магазинах и транспорте.
В январе значительная часть медперсонала Нарвской больницы отказалась от вакцинации. А один из сотрудников утверждал, что вирус — это выдумка! Часть в принципе согласившихся на вакцинацию медработников поставила условием, чтобы для этого использовали прекрасный российский препарат ”Спутник-V”.
Комаровский назвал места стопроцентного заражения коронавирусом
Назван самый удобный для жизни город в мире
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине
«Хабиб мог провести много боев, но убежал»