15.01.2021, 11:05

Рейн Руутсоо: Кылварт использует неразбериху с коронавирусом, чтобы сделать русский язык вторым государственным

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Рейн Руутсоо, профессор
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Рейн Руутсоо: Кылварт использует неразбериху с коронавирусом, чтобы сделать русский язык вторым государственным
Ilmar Saabas

Во вторник на портале RusDelfi появилось мнение Михаила Кылварта ”Сюрреализм — наша ”новая реальность”?”. Эмерит-профессор Таллиннского университета Рейн Руутсоо ответил мэру столицы.

Мэр Михаил Кылварт смешивает разные понятия — в очень критическом тоне и местами зашифрованной филиппикой. По форме Кылварт как бы протестует против нагнетания напряженности и хаоса.

Основными виновниками он видит обитателей Олимпа, в т.ч. и президента Эстонской Республики. То, когда именно появилось это желчное мнение, однако, говорит о мотивах Кылварта. Президент со своими предложениями не стала вытаскивать Ратаса из правительственного болота.

В игре — собственные интересы

Цель ”смягчить напряжение”, которая является манифестом автора, — лицемерна. Вместо обсуждения достойных внимания предложений он просто подливает масло в огонь. Как хороший партиец, он требует от президента, чтобы она отреагировала (то есть осудила!) действительно непродуманную, но по большому счету маргинальную (и изжившую себя как тему) провокацию трех реформистов.

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К слову приходится и связь с коронавирусом, но эту тему он сразу упаковывает в свою политическую агенду и предвыборную риторику. Излишне драматизируя ситуацию, он считает, что президенту следовало бы ”обращаться к людям своей страны в тяжелое время на их родном языке”.

Поскольку президент обращается к эстонцам и всем гражданам на языке нашего государства, то значит Кылварт очевидно имеет в виду какую-то часть неэстонцев. Если посчитать, что он рекомендует обращаться на русском языке, то это снова стало бы необоснованным выделением этого нашего многочисленного меньшинства.

Для того, чтобы справиться с непредсказуемо развивающейся эпидемией, стоило бы действительно предложить хорошие идеи — если бы только Кылварт их предлагал! Но для стенаний нет причин. Эстония справилась лучше, чем большинство наших соседей по Балтийскому региону. Выдавить тут какую-то особую ”шизофрению” Кылварту не удастся.

Скорее, связанная с коронавирусом сумятица служит цели Кылварта еще раз донести до избирателя свою основную идею. Как обычно, это реанимация параллельной русскоязычной системы образования. На этот раз этому сопутствует претензия на придание русскому языку статуса ”второго”. Ловкий пропагандистский шаг — и так нервное время удобным образом способствовало понижению порога тревожности ”униженных и оскорбленных”!

Российская пропаганда

Но используемая риторика выдает отношение Кылварта к Эстонскому государству. А именно, Кылварт утверждает, что ”людям навязывают, как жить, как учиться, какое телевидение смотреть и как праздники отмечать”.

Размах обобщения — более того, в вопиющей формулировке! — очень грубый. Называть политику, ядро которой является всячески легитимным в национальном государстве (государственные праздники, государственный язык, культурное пространство и пр.), ”навязыванием” — для мэра столицы совершенно неуместно. Кроме того, кто это те люди, которые ”навязывают” такие отвратительные вещи? В любом случае, не я.

Утверждения о том, что СМИ соседнего государства влияет на жителей Эстонии Кылварт считает смехотворными. Политическая подоплека такой позиции совершенно очевидна: покупка предвыборной рекламы для партии за рубежом — это ОК! Свою порцию ”головомойки” получила и предположительно некомпетентная президент Кальюлайд, поддержавшая мнение, высказанное в газетах. Но влияние российских СМИ несет в себе очевидные серьезные угрозы.

За тем, что уровень зараженности в Ида-Вирумаа в разы превышает, например, аналогичные показатели Тартумаа — региона со сравнимым числом населения, что в Таллинне эпицентр эпидемии — в Ласнамяэ и т.п. — стоят и общественные факторы.

Но те, кто хоть сколько-то знаком с местными русскоязычными СМИ Эстонии, говорят о тревожных признаках. В конце декабря лишь пятая (!) часть жителей Нарвы надевали маски в магазинах и транспорте.

В январе значительная часть медперсонала Нарвской больницы отказалась от вакцинации. А один из сотрудников утверждал, что вирус — это выдумка! Часть в принципе согласившихся на вакцинацию медработников поставила условием, чтобы для этого использовали прекрасный российский препарат ”Спутник-V”.

Жители Кохтла-Ярве, Нарвы и др. в один голос утверждают (как это можно узнать из СМИ), что созданные на западе вакцины или бесполезны, или даже опасны (”недоработаны”). Такие предрассудки нельзя объяснить общественными факторами. Расплачиваться за отрицание опасности коронавируса или даже за антипропаганду эпидемии приходится всем законопослушным гражданам Эстонии.

”Особенности” отношения к коронавирусу и вакцинированию в Ида-Вирумаа бесспорно связаны. На такие параллели указывает демарш европейского дипломата Джозефа Борелли. А именно — он открыто протестовал против агрессивной дезинформационной кампании, говорящей о том, что произведенные на Западе вакцины бесполезные или вообще ерунда какая-то, и что вакцинируясь ими ты подвергаешь риску собственное здоровье.

Источник лжи — не только дезинформация силами упомянутой Кылвартом Малышевой, ”звезды” медицинских передач российских госканалов и шарлатанки. Помимо этого, протест Борелли был вызван фактом, что такое враждебное отношение звучит и из уст официального рупора Кремля, пресс-секретаря Владимира Путина — Дмитрия Пескова! Согласно его последним ”разоблачениям”, продукция Pfizer, например, это какая-то ”обезьянья вакцина” (Reuters 28.12.2020).

Протест Борелли подпитывался серьезным страхом того, что такого рода целенаправленная и валидированная государством ложь может снизить доверие к вакцинированию и в Европе. Источник предубеждений жителей Нарвы вполне узнаваем.

Ситуация в Нарве может стать еще более тревожной. Жители этого города явно верят Пескову, что вакцина Pfaiser — это ерунда, и в то же время они уверены, что не использование в Эстонии вакцины Спутник V (которая даже не прошла этап клинических испытаний) — это ”политика”, которая подвергает их здоровье опасности!

Филиппику Кылварта стоит внимательно прочитать. И тогда станет совершенно очевидно, кто именно этот ”кто-то”, пытающийся ”выкрутить ситуацию” в Эстонии.

Редакция может не разделять мнение автора.

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