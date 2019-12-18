"Ратас пытается сберечь не коалицию, а свое сладкое место премьер-министра". Крик души читателя RusDelfi

Подобные высказывания Хельме являются именно провалом Ратаса. Когда он взял инициативу создавать коалицию, у него была возможность выбрать, с какими партиями это сделать. Например, с Реформистами и Социал-Демократами, но он выбрал нынешнюю коалицию, то есть просто более удобный вариант, при котором он смог остаться в своем кресле. Данное правительство просто выбрало для себя те законы, которые им больше нравятся, и по-быстрому их создают и принимают в парламенте.

” Вопрос: что же такого плодотворного дает эта коалиция, что Ратас готов пойти на всё, лишь бы сохранить её?

После того, как они сделают всё, что важно для них, я думаю, коалиция быстро распадётся, так как все партии в коалиции получат то, чего хотели. Партии, но не жители Эстонии.

Но вернёмся к высказываниям Хельме. Когда Ратас делал представление президенту по министрам в правительстве, именно он предложил кандидатуру Хельме на пост министра внутренних дел, то есть он понимал, каким министром может быть Хельме, и дал ему шанс показать и реализовать себя на этом посту. Но после стольких скандалов с Хельме, Ратас и дальше продолжает его прикрывать и постоянно извиняться за него, перед простыми людьми, политиками, президентом и теперь уже перед главой другой страны.

После первых скандалов, которые были с Хельме, Ратас должен был задуматься, подходит ли такой человек для этой должности, и если решил, что подходит, то тем самым уже сам Ратас должен отвечать за высказывания Хельме. Даже президент предложила взвесить возможность отправки Хельме в отставку. Но и тут премьер-министр всё проигнорировал и всё как всегда, спустил на тормозах.

Вопрос: что же такого плодотворного дает эта коалиция, что Ратас готов пойти на всё, лишь бы сохранить её?

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