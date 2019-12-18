18.12.2019, 11:10

"Ратас пытается сберечь не коалицию, а свое сладкое место премьер-министра". Крик души читателя RusDelfi

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Андрей Иванов
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

29-летний социальный работник из Тарту Андрей Иванов оказался настолько шокирован выходкой министра внутренних дел Марта Хельме, что взялся за электронное перо и отправил свое мнение в редакцию RusDelfi.

От редакции: обычно в рубрике мнение у нас берут слово специалисты в той или иной области: экономисты, историки, климатологи и т.д. Но кажется, пришло время менять концепцию и предоставлять слово читателям, поскольку в политике, как показывают последние события, они понимают больше министров.

Добрый день, редакция. Читаю все эти новости, которые связаны с господином Мартом Хельме, и уже не удивлен его подобным высказываниям в чей бы то ни было адрес. Но больше всего меня в данной ситуации раздражает господин Ратас. Про него нельзя сказать, что он является лидером правительства, так как у лидера должна быть какая-то воля принимать решения в интересах страны, даже пусть это будет означать что коалиция может развалится.

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Но он в свою очередь пытается сборечь не коалицию, а сберечь свое сладкое место в кресле премьер-министра как можно дольше и выглядит просто смешно. Я голосовал на последних выборах за Центрискую партию, но сейчас я согласен даже с тем, чтобы у власти встала Партия реформ, идеологию которой я крайне не разделяю. Это самый огромный провал господина Ратаса.

Подобные высказывания Хельме являются именно провалом Ратаса. Когда он взял инициативу создавать коалицию, у него была возможность выбрать, с какими партиями это сделать. Например, с Реформистами и Социал-Демократами, но он выбрал нынешнюю коалицию, то есть просто более удобный вариант, при котором он смог остаться в своем кресле. Данное правительство просто выбрало для себя те законы, которые им больше нравятся, и по-быстрому их создают и принимают в парламенте.

Вопрос: что же такого плодотворного дает эта коалиция, что Ратас готов пойти на всё, лишь бы сохранить её?

После того, как они сделают всё, что важно для них, я думаю, коалиция быстро распадётся, так как все партии в коалиции получат то, чего хотели. Партии, но не жители Эстонии.

Но вернёмся к высказываниям Хельме. Когда Ратас делал представление президенту по министрам в правительстве, именно он предложил кандидатуру Хельме на пост министра внутренних дел, то есть он понимал, каким министром может быть Хельме, и дал ему шанс показать и реализовать себя на этом посту. Но после стольких скандалов с Хельме, Ратас и дальше продолжает его прикрывать и постоянно извиняться за него, перед простыми людьми, политиками, президентом и теперь уже перед главой другой страны.

После первых скандалов, которые были с Хельме, Ратас должен был задуматься, подходит ли такой человек для этой должности, и если решил, что подходит, то тем самым уже сам Ратас должен отвечать за высказывания Хельме. Даже президент предложила взвесить возможность отправки Хельме в отставку. Но и тут премьер-министр всё проигнорировал и всё как всегда, спустил на тормозах.

Вопрос: что же такого плодотворного дает эта коалиция, что Ратас готов пойти на всё, лишь бы сохранить её?

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