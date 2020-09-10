Расправа над Ефремовым. Обращение к лицемерным ”праведникам”

Расправа с Мишей Ефремовым меня потрясла. Не ждите от меня объективности, сразу предупреждаю.

Да, к сожалению, объективность — это очень сложная вещь, когда на скамейке подсудимых оказывается твой друг. Точно так же, как если твоего друга сбивает насмерть пьяный человек. На этом строится вечный аргумент обвинителей — ”а если бы это был член твоей семьи? А если бы там были твои дети? А если бы в машине была твоя семья?”.

Простите, так получилось, что никто из моих родных не погиб в подобной аварии. Что никак не мешает мне понять масштаб горя семьи Сергея Захарова. И никакие деньги, никакая материальная компенсация не вернет отца, мужа или брата.

Другое дело, что и тюремный срок человека, который спровоцировал эту аварию, его тоже не вернет никак. Закономерность тут одна: чем дольше срок, тем выше вероятность, что не вернется живым. Восемь лет в колонии — точно не вернется.

У меня, слава богу, нет опыта пребывания в местах не столь отдаленных. Но у меня за плечами 730 дней в сапогах — служба в Советской Армии. И это была не самая сложная служба: Курганская область, граница с Казахстаном, охрана парков с ржавой военной техникой, но это были два года пребывания в заключении. И каждую ночь я молился — только бы дожить, только бы дотянуть, только бы не сломаться. Это были два самых длинных и два самых чудовищных года в моей жизни… А тут восемь лет.

” Ефремов наверняка всем нравился пьяный кроме своей жены Сони. И ему казалось, что так и надо — всем нравиться

Сейчас кто-то усмехнется: ”Ладно, не восемь, реально будет четыре!” Ладно, четыре. Четыре года вычеркнутые из жизни. Без жены, без детей, без возможности работать, без особой надежды выйти живым и здоровым…

Но для меня есть одна важная вещь: злой умысел. Со злым умыслом педофил растлевает детей. Со злым умыслом вор планирует ограбление, а убийца выстраивает план действий. Это люди, продавшие душу дьяволу, ставящие своей целью причинить боль другому человеку.

Миша Ефремов никакой цели не ставил, ничего не планировал, не выходил из злополучного бара с намерением убить. Он капитулировал перед своей болезнью. Он наверняка всем нравился пьяный кроме своей жены Сони. И ему казалось, что так и надо — всем нравиться. Я не раз был в компании с пьяным Мишей, но никогда не сажал его пьяным за руль. И насколько я знаю Мишу, отговорить его было невозможно. Но и я чувствую на себе эту вину: мы все соучастники этого преступления.