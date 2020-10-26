Работа как высшая награда: будущее, о котором мы должны думать уже сейчас

К сожалению, далеко не все лидеры хотят и/или умеют думать о будущем. К тому же, этот навык нужен не только в сфере бизнеса. Было бы неплохо, если бы политики и чиновники тоже видели мир после следующих выборов и имели какие-то стратегические ориентиры. Родителям, наверное, тоже хочется лучше представлять, в каком мире будут жить их дети, и какие знания и умения помогут им быть счастливыми и успешными на рынке труда. То есть нам всем важно больше и чаще думать о будущем!

В надежде повысить интерес к данной теме как среди лидеров, так и среди обычных людей (и с неким корыстным интересом — рассмешить себя, когда буду читать эту статью лет через двадцать), я достаю свой личный хрустальный шар. Что я в нем вижу? На каком тренде я строю свою интерпретацию будущего в рамках 10-20 лет? Что оно значит для нас всех?

Дамы и господа: будущее!

Наверное, самый интересный и значимый тренд в моей интерпретации будущего — то, что работы будет все меньше. Это точно! Вокруг идет автоматизация, роботизация и дигитализация производства и услуг! Посмотрите на автоматические кассы в супермаркетах. Сначала я и недолюбливал, а теперь обожаю. Метро в Хельсинки настолько автоматизировано, что водитель метропоезда находится в кабине скорее из-за психологического комфорта пассажиров, а не ради того, чтобы управлять поездом. То же самое с пилотами самолетов — как правило, они нужны только в нештатных ситуациях.

Роботы строят стены и дороги, они уже делают первые хирургические операции и приветствуют нас на ресепшeнe футуристических гостиниц, готовят и продают нам пиццу, и так далее. Сейчас в мире около трех миллионов индустриальных роботов, и ежегодно их количество растет на 15%. Согласно исследованию Массачусетского технологического института, что один промышленный робот "съедает" в среднем 3,3 рабочих места. Но дело не только в промышленности: искусственный интеллект уничтожает рабочие места, на которых от работника требуется выполнять повторяющиеся и нехитрые процессы, будь то в бухгалтерии, финансах, юридических услугах или логистике.