Работа как высшая награда: будущее, о котором мы должны думать уже сейчас

Я преподаю лидерство, и одно из самых важных требований к лидерам, которые есть у всех нас — стратегическое мышление. Более простым языком — любопытство, любознательность и способность к аналитическому мышлению, которые позволяют построить некую картину будущего мира. На основании этой картины можно строить планы и начинать действовать, чтобы быть успешным в будущем.
К сожалению, далеко не все лидеры хотят и/или умеют думать о будущем. К тому же, этот навык нужен не только в сфере бизнеса. Было бы неплохо, если бы политики и чиновники тоже видели мир после следующих выборов и имели какие-то стратегические ориентиры. Родителям, наверное, тоже хочется лучше представлять, в каком мире будут жить их дети, и какие знания и умения помогут им быть счастливыми и успешными на рынке труда. То есть нам всем важно больше и чаще думать о будущем!
В надежде повысить интерес к данной теме как среди лидеров, так и среди обычных людей (и с неким корыстным интересом — рассмешить себя, когда буду читать эту статью лет через двадцать), я достаю свой личный хрустальный шар. Что я в нем вижу? На каком тренде я строю свою интерпретацию будущего в рамках 10-20 лет? Что оно значит для нас всех?
Дамы и господа: будущее!
Наверное, самый интересный и значимый тренд в моей интерпретации будущего — то, что работы будет все меньше. Это точно! Вокруг идет автоматизация, роботизация и дигитализация производства и услуг! Посмотрите на автоматические кассы в супермаркетах. Сначала я и недолюбливал, а теперь обожаю. Метро в Хельсинки настолько автоматизировано, что водитель метропоезда находится в кабине скорее из-за психологического комфорта пассажиров, а не ради того, чтобы управлять поездом. То же самое с пилотами самолетов — как правило, они нужны только в нештатных ситуациях.
Роботы строят стены и дороги, они уже делают первые хирургические операции и приветствуют нас на ресепшeнe футуристических гостиниц, готовят и продают нам пиццу, и так далее. Сейчас в мире около трех миллионов индустриальных роботов, и ежегодно их количество растет на 15%. Согласно исследованию Массачусетского технологического института, что один промышленный робот "съедает" в среднем 3,3 рабочих места. Но дело не только в промышленности: искусственный интеллект уничтожает рабочие места, на которых от работника требуется выполнять повторяющиеся и нехитрые процессы, будь то в бухгалтерии, финансах, юридических услугах или логистике.
На мой взгляд, процесс будет ускоряться. Большие игроки (Google, Tesla, Apple) активно работают над автоматическими грузовиками, такси, кораблями и т.д. Ритейл ускоренными темпами тоже уходит в онлайн, теряя рабочие места. Новая фабрика, некогда мечта и гордость любого политика, уже создает не сотни или тысячи рабочих мест, а лишь десятки! В общем, мы однозначно будем работать меньше.
Что это значит для государства и политиков?
То, что множество людей останется без работы, для государства означает две фискальныe (читай — бюджетные) проблемы: меньше налоговых поступлений и больше пособий. Всем людям, с работой или без, хочется жить. Первое возможное решение — законодательно определить, что за те же деньги будем работать меньше. Будь то шесть часов в день вместо восьми или трехдневный уикенд (так уже работает Microsoft в Японии, я очень за!) — это неизбежно, и мы точно будем к этому идти. Но менять правила нужно централизованно и на уровне законодательства. Это сложный процесс, а в условиях нынешнего балтийского капитализма полагаться на передовое мышление работодателей, я бы сказал, нереально.
Второе решение — безусловный базовый доход. В ситуации, когда работы мало, значение государства только вырастет. Судя по всему, в какой-то момент у всех будет безусловный базовый доход, и в этом нет революции. В конце концов, пособия по безработице, плюс социальное обеспечение в развитых странах получают все, от социально ориентированной Скандинавии до более индивидуалистичных США.
В мире, где все меньше работы, базовому доходу пока нет альтернативы — кроме голодных бунтов. Финляндия уже экспериментировала с этой моделью. На мой взгляд, результат отличный. Критики финского эксперимента говорят: люди, получающие базовый доход, были счастливее. Но они не были особо успешными в поиске нового рабочего места. Мне сложно понять, почему вообще предполагалось, что они быстрее найдут работу.
Но где государству искать деньги на тот самый базовый доход? К примеру, в Эстонии около 51% от налоговых поступлении в бюджет связаны с налогами на труд. Корпоративные налоги приносят всего 5%. В Латвии примерно так же — 48% и 5%. Откуда тогда брать деньги? Одно возможное решение предлагает Билл Гейтс — ввести налог на роботов. В целом, идея разумная. Она заслуживает анализа.
Другой вызов с точки зрения государства — многим людям без работы будет сложно сохранить психическое здоровье. Представьте мир (он, кстати, довольно реалистично и мрачновато описан в книге Стивена Кинга "Бегущий человек"), в котором половина трудоспособного населения не работает. У них есть крыша над головой, они не совсем голодные, не совсем здоровые и имеют базовый (и, наверное, минимальный) доход. Но день за днем они не делают ровным счетом ничего. В книге — смотрят ужасные реалити-шоу. Несложно предсказать, к чему это приведет. Люди, у которых нет ежедневных обязанностей, планов и целей, смысла, возможности и желания двигаться и к чему-то стремиться, скорее всего, будут терять свое ментальное и физическое здоровье. В Скандинавии это уже заметно и вызывает тревогу. Общество и политики должны, наверное, прийти к идее, что выполнять какие-то работы просто необходимо. Добровольно?
Вызовы, которые несет нам будущее
Не так уж далеко будущее, в котором самой большой наградой будет просто быть занятым! Деньги? Забудьте о них! Учитывая темп автоматизации, роботизации и дигитализации работа как таковая может стать наиболее желанным символом успеха и дополнительных доходов. В этом случае наш инстинкт хорошего родителя требует направить взор в будущее. Нам нужно подумать, в каких сферах деятельности у нас или у наших детей больше всего шансов остаться востребованными. Этих сфер много, но моя тройка такова:
Информационные технологии. Тут без сюрпризов. В мире будущего, где ваш чайник общается напрямую с посудомойкой и оба интригуют против холодильника, мы будем все больше зависеть от информационных технологий. Их кто-то должен создавать, развивать и поддерживать. Особо перспективным и быстро растущим мне кажется сравнительно новое направление информационной безопасности.
Спасение планеты. Учитывая ту скорость, с которой мы ее уничтожаем, очень скоро настанет момент когда нашей основной задачей, нашей миссией как цивилизации будет спасение планеты и самих себя. То есть это все, что связанно с экологией, будь то переработка мусора, новые источники энергии, новые способы ведения сельского хозяйства и т.д. Везде будут новые рабочие места (и, конечно, не обойдется без роботов и компьютеров).
Развлечения. Да-да, именно развлечения! Даже если многие из нас будут без работы, наши мозг и тело должны быть чем-то заняты! Фитнес-тренеры, комики, кружки рисования, танцевальные школы, мобильные игры для телефона, кинопродюсеры. Значимость и размер индустрии развлечений будет только расти. А человеческий фактор в ней крайне важен. Потому что пока сложно представить оперу, в которой поют одни роботы!
Таким мне представляется наше будущее — по крайней мере, его часть. Судя по всему, оно придет к нам значительно быстрее чем мы думаем. И, как мы знаем на примере хороших лидеров, чтобы оказаться в выигрышной позиции, нам всем надо начинать думать об этом уже сейчас.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Что сказал Гейджи плачущему после боя Хабибу
Назван гонорар Хабиба Нурмагомедова за бой с Джастином Гейджи
"Зенит". Справедливы ли претензии к Семаку?