Путин заботится не о себе, а о созданной им системе

В Государственную думу внесен законопроект, направленный на усиление защиты бывших президентов Российской Федерации , и нет сомнений в том, что он будет принят. По действующему закону, экс-президент не может привлекаться ни к административной, ни к уголовной ответственности. Его нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, но только если дело связано с обязанностями руководителя страны.

Теперь же эта оговорка будет исключена: бывшего президента нельзя будет преследовать вообще ни за какие действия, совершенные до, во время и после его президентства. Кроме того, максимально усложняется процедура лишения экс-президента неприкосновенности: теперь это сможет делать только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой и подтвержденного Верховным и Конституционным судами обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Судьба экс-президента

Бросается в глаза то, что судьба экс-президента полностью передается в ведение органов, члены которых или были назначены самим бывшим президентом, или же прямо или косвенно назначаются его преемником, а именно Советом Федерации и судами.

Тут нельзя не вспомнить, что буквально на днях, 31 октября, Путин внес другой законопроект, по которому после своего ухода с поста президента он может стать пожизненным сенатором. При том, что в составе Совета Федерации могут остаться на 6 лет еще и 23 выбранных президентом представителя, а еще 7 сенаторов могут быть назначены им пожизненно, то есть десятилетиями заседать там после того, как назначивший их человек оставил свой пост или этот мир!

Иными словами, не только у действующего президента остаются все рычаги, позволяющие блокировать инициативы депутатов Госдумы, и сделать практически невозможным осуждение своего предшественника, но даже и бывший президент может совершенно законно мешать преследованию самого себя.

Сужение спектра допустимых обвинений до государственной измены и непонятных "более тяжких преступлений" тоже примечательно: выходит, что в коррупции, например, бывшего президента России даже в теории нельзя будет обвинить и тем более судить за нее.