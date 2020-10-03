03.10.2020, 16:07

Путин сам решил покукловодить Лукашенко. И он понимает всю невозможность отмыть после этого руку

 (7)
Александр Невзоров
EST
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com

Российский журналист Александр Невзоров делится недоумением со слушателями своей программы на "Эхе Москвы", зачем Путин решил продолжить советскую традицию поддержки мировых тиранов.

Существуют такие практически до плеча длинные ветеринарные перчатки. Но, несмотря на наличие таких перчаток, надевать на руку усатого психа, который возомнил себя президентом Белоруссии и им кукловодить — это все-таки не очень гигиеническая процедура.

Здесь можно было бы посочувствовать Путину. Он сам засунул туда руку. Он сам решил покукловодить этой штукой под называнием Лукашенко. Это его решение. И он обязан был бы, конечно, понимать, всю антисанитарность этой ситуации и возможность или невозможность потом отмыть руку, потому что вряд ли ему сильно хочется пахнуть Лукашенкой.

Но Владимир Владимирович — взрослый мальчик, понимает последствие своих действий. И вот меня, честно говоря, это всегда удивляло и с детства поражало, почему существует эта невразумительная, не получившая свое никакого объяснение страсть коллекционировать, финансировать, опекать, утешать, ласкать кровавых и гнойных фриков со всего мира, отверженных уже и цивилизацией, и всей планетой отравителей и маразматиков, висельников.

Читайте также:

Есть такая древняя совковая традиция, которую заложили еще генеральные секретари и ЦК, когда они собирали под свое крыло всю нечисть планеты.

Вспомни советское время. Там друзьями СССР были скотоложники, людоеды, расчленители, устроители геноцидов, с которыми генсеки целовались всюду: на Мавзолеях, в пионерских лагерях, ВДНХ, дарили им виллы, ЗиСы, дарили плотины, истребители, инкрустированные балалайки и новейшие "Волги".

И вот я думаю, что если бы граф Дракула дотянул бы до советских времен, то и ему бы тоже гарантировано в Артеке повязали пионерский галстук и выдали бы позолоченный автомат Калашникова. А на параде 9 мая он стоял бы вместе с другими членами ЦК и махал бы гвоздичками проходящим артиллеристам. И еще бы с ним было наверняка размещено огромное интервью на передовице газеты ”Правда”, как тогда это было принято вообще с гостями. Даже "Аум Синрикё", жуткая секта и то сразу почему-то получила регистрацию, знаешь где? — в российском Минюсте. Более того, для коллективной массовой медитации, когда Аум Синрикё, те самые отравители прибывали в Москву, был выделен спорткомплекс ”Олимпийский”. То есть такая вот страсть. И вот все эти упыри, абсолютно счастливые — азиатские, африканские, румынские, — они уматывали потом из СССР с подарками, с рецептами пельменей обязательно, от которых они все офигевали. Ну, а через пару лет их же царедворцы, в общем, их же в эти пельмени и превращали, либо сразу отправляли на костную муку.

Никакого практического смысла, никакого идеологического смысла в этом, в общем, никогда не было, потому что раз о за разом картина повторялась, и раз от разу она ничем не заканчивалось. Это было очень дорогое удовольствие с учетом плотин и истребителей. Но почему-то уроки никогда не делались. И это было обязательным блюдом.

Вот можно еще парочку генсеков заподозрить в том, что, может быть, все дело было в поцелуях, и что совершенно уже устав от пресной крови советских рабов, они хотели слизнуть с губ вурдалаков что-нибудь более экзотичное, что на этих губах могло остаться. Но это один-два генсека под подозрением. Все остальные, в общем — нет.

Но вот была такая традиция. И за каким чертом в эту традицию вписался Путин, абсолютно непонятно. Он все-таки прагматик, все-таки дитя нового времени, новой реальности.

Больше статей про ситуацию в Беларуси — ЗДЕСЬ.

Читайте также: