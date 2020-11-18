Путин о Карабахе: Покровительствуя армянам и увещевая турок

Из только что прозвучавшего интервью Путина российскому ТВ по поводу войны в Карабахе и поствоенного урегулирования, на мой взгляд, следует несколько важных моментов, которые предварительно можно обозначить так:

— Возвращаясь к истокам армяно-азербайджанского конфликта, Путин принимает, скорее, армянскую трактовку его возникновения

— Он даёт понять, что если бы Армения признала независимость Нагорного Карабаха, то Россия обнаружила бы большее понимание позиции армян в этой войне…

— Путин отчетливо указывает, что будущий статус Нагорного Карабаха, во всяком случае, той его части, которая не перешла в ходе войны под контроль Баку, хоть и остаётся формально частью территории Азербайджана, будет определяться позже. Другими словами, бодрое наставление посла Азербайджана в Москве Полада Бюль-Бюль оглы о том, что впредь всем нужно забыть армянское название Степанакерт, а называть столицу НК по азербайджански Ханкенди, прозвучало несколько поспешно

— Путин достаточно жестко отмёл попытки президента Турции Эрдогана разместить турецких миротворцев наравне с российскими на территории населенного армянами Нагорного Карабаха, откровенно объяснив это неприемлемостью для армянской стороны, которая воспримет такое присутствие зримым напоминанием о временах столетней давности, — о турецком геноциде армян 1915 года…

— Наконец, Путин взял под защиту премьер-министра Армении Пашиняна, которого армянская оппозиция обвиняет в предательстве из-за подписанного им 10 ноября «ночного соглашения» о перемирии с Азербайджаном. Российский президент рассказал, что именно Пашинян 20 октября отказался якобы от предложенного ему перемирия, которое бы оставляло важнейший исторический символ Карабаха, Шушу, под контролем армян и заявил, что они продолжат сражаться.

Вопрос, почему именно сейчас сделаны эти заявления?

Полагаю, тому несколько причин.

— Первое. В Москве на этой неделе встретятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США, Франции и России, чтобы обсудить будущий статус Нагорного Карабаха в условиях уже находящихся там российских миротворцев и масштабного военно-гуманитарного десанта. Таким образом, МГ ОБСЕ будет вынуждена признать утверждённое в регионе новое, пусть временное, статус-кво в одностороннем порядке установленное Россией при ограниченном сотрудничестве с Турцией.