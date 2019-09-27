Пусть Центристская партия вернет пенсионерам их голоса

Честно говоря, обещанию Центристской партии о внеочередном повышении пенсий на 100 евро положило начало недоразумение.
В январе 2018 года генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб дал интервью газете Lääne Elu. Статья журналиста той же газеты о скептической позиции Михаила Корба в отношении НАТО ранее стоила последнему министерского кресла. В неожиданно откровенном интервью генеральный секретарь проронил фразу, что Центристская партия намерена на выборах предложить пенсионерам повышение пенсии на 100 евро в 2019 или 2020 году.
Заместитель председателя Центристской партии Яанус Карилайд подтвердил, что этот принцип установлен в программной комиссии партии. Мягко говоря, это было не совсем правдой, но в случае Яануса это не удивительно. На самом деле это была лишь промелькнувшая мысль, которая обсуждалась поверхностно. Партийное руководство cтоль сурово отчитало Корба, что это было примечательно даже для партии, привыкшей к изменчивому характеру Сависаара.
Это не означает, что идея внеочередного увеличения пенсий была плохой или является таковой сама по себе. Я, напротив, считаю, что это очень хорошая идея.
Я также призвал программную комиссию Центристской партии просчитать и подумать о значительном внеочередном увеличении пенсий. Для 80-90% пенсионеров основной проблемой по-прежнему является слишком низкий ежемесячный доход. Меня в этом полностью убедила работа в районе Пыхья-Таллинн.
Я не считаю, что государство должно пытаться покрыть разрыв между пенсиями и уровнем жизни всевозможными услугами и пособиями, бесплатными вещами и т. д. Я либерал. Я верю, что лучше оставить людям больше денег и дать им возможность самим решать, на что их тратить.
Эстонское государство уже не такое бедное, как в девяностые или в начале нового тысячелетия. Европейская комиссия также сделала Эстонии замечание, что наши пенсии отстают от подорожания жизни.
После несогласованного соло генерального секретаря Центристской партии стали проводить расчеты и в итоге пришли к выводу, что, да, внеочередное увеличение пенсий является возможным и необходимым. Может, не совсем в таком объеме, но все же.
Все это не было предсказанием на кофейной гуще. Предвыборная программа Центристской партии была составлена главой канцелярии премьер-министра Юри Ратаса Танелем Кийком, который по долгу службы имеет исключительно хороший доступ к любым находящимся в распоряжении государства данным и статистике.
Невероятно, чтобы это обещание попало бы в программу без твердой убежденности как Танеля, так и премьер-министра Ратаса в том, что внеочередное повышение пенсий возможно также с учетом государственной казны и финансовых возможностей. Я считаю, что это возможно и сегодня — проблема кроется в недостатке политической воли, а не денег.
Исходя из этого убеждения, летом 2018 года по всей Эстонии были собраны тысячи и тысячи подписей в поддержку внеочередного увеличения пенсий.
Ведущие политики Центристской партии (включая меня) заверяли людей на улице, что Центристская партия убеждена в том, что внеочередное повышение пенсий возможно, и она намерена отстаивать это.
Это обещание постоянно отражалось в напечатанных партией предвыборных материалах.
ТОП
Я уверен, что десятки тысяч пенсионеров проголосовали за Центристскую партию именно потому, что партия так четко и твердо обещала постоять за них и защищать их интересы. Но их всех обманули.
Начались переговоры о коалиции, где партия EKRE получила все, партия ”Отечество” получила все. Что же получила Центристская партия?
Честно говоря, я не вижу никакой выгоды для Центристской партии. Повышение пенсии на 7 евро вместо 100 евро — это издевательство над пожилыми людьми. Центристская партия должна теперь вернуть полученные от пожилых людей голоса. По крайней мере половина сегодняшней фракции центристов могла бы собрать вещи и пойти домой — они не боролись за интересы своих избирателей. Как они одобрили коалиционное соглашение, в котором нет внеочередного повышения пенсий? Они смотрели людям в глаза и ОБЕЩАЛИ, что это произойдет.
Конечно, в глазах лидеров Центристской партии именно они получили все — Юри Ратас стал премьер-министром, Михаил Кылварт стал мэром, Кадри Симсон вошла в Европейскую комиссию, Яна Тоом вернулась в Европейский парламент, Танель Кийк (который даже не был избран в Рийгикогу) стал министром. Каждый что-то получил. За исключением десятков и десятков тысяч избирателей партии — они ничего не получили.
Конечно, этой коалиции присуще забывать свои обещания и обманывать электорат.
Юри Ратас и председатель партии ”Отечество” Сеэдер подписали предвыборное соглашение о финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но затем отозвали свои подписи.
В конце концов, Ратас пообещал в ERR и то, что он не создаст коалицию с EKRE, если EKRE не изменит свои ценности, но все же сделал это.
Однако EKRE также пришлось отказаться почти от всех своих озвученных обещаний: строительство Rail Baltic продолжается, отмена Закона о совместном проживании не планируется, никакой милитаризированной пограничной службы не будет и т. д. Кстати, партия EKRE обещала вообще удвоить пенсии, что прописано в их программе черным по белому.
Вопрос только в том, что теперь будут делать избиратели. Если опросы общественного мнения не ошибаются и поддержка Центристской партии вновь растет, то, конечно, ничего не поделаешь — если люди выбирают лжецов, то народ будут обманывать и дальше. Но я не верю в эти опросы. Я верю в человеческую мудрость.
И в заключение. Пожилые люди в Эстонии, безусловно, заслуживают повышения пенсии, но не на семь евро, а гораздо больше. Если это не может быть сделано при нынешнем правительстве, это должно быть сделано при следующем правительстве. А до тех пор нужно делать все, чтобы срок этого лицемерного и обманывающего людей правительства оказался как можно короче.
P.S. Редакция может не разделять мнение автора.
Версию текста на эстонском языке можно прочитать ЗДЕСЬ.
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