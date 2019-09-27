Пусть Центристская партия вернет пенсионерам их голоса

Я также призвал программную комиссию Центристской партии просчитать и подумать о значительном внеочередном увеличении пенсий. Для 80-90% пенсионеров основной проблемой по-прежнему является слишком низкий ежемесячный доход. Меня в этом полностью убедила работа в районе Пыхья-Таллинн.

Я не считаю, что государство должно пытаться покрыть разрыв между пенсиями и уровнем жизни всевозможными услугами и пособиями, бесплатными вещами и т. д. Я либерал. Я верю, что лучше оставить людям больше денег и дать им возможность самим решать, на что их тратить.

Эстонское государство уже не такое бедное, как в девяностые или в начале нового тысячелетия. Европейская комиссия также сделала Эстонии замечание, что наши пенсии отстают от подорожания жизни.

После несогласованного соло генерального секретаря Центристской партии стали проводить расчеты и в итоге пришли к выводу, что, да, внеочередное увеличение пенсий является возможным и необходимым. Может, не совсем в таком объеме, но все же.

Все это не было предсказанием на кофейной гуще. Предвыборная программа Центристской партии была составлена главой канцелярии премьер-министра Юри Ратаса Танелем Кийком, который по долгу службы имеет исключительно хороший доступ к любым находящимся в распоряжении государства данным и статистике.

Невероятно, чтобы это обещание попало бы в программу без твердой убежденности как Танеля, так и премьер-министра Ратаса в том, что внеочередное повышение пенсий возможно также с учетом государственной казны и финансовых возможностей. Я считаю, что это возможно и сегодня — проблема кроется в недостатке политической воли, а не денег.

Исходя из этого убеждения, летом 2018 года по всей Эстонии были собраны тысячи и тысячи подписей в поддержку внеочередного увеличения пенсий.

Ведущие политики Центристской партии (включая меня) заверяли людей на улице, что Центристская партия убеждена в том, что внеочередное повышение пенсий возможно, и она намерена отстаивать это.

Это обещание постоянно отражалось в напечатанных партией предвыборных материалах.

Я уверен, что десятки тысяч пенсионеров проголосовали за Центристскую партию именно потому, что партия так четко и твердо обещала постоять за них и защищать их интересы. Но их всех обманули.

Начались переговоры о коалиции, где партия EKRE получила все, партия ”Отечество” получила все. Что же получила Центристская партия?

Честно говоря, я не вижу никакой выгоды для Центристской партии. Повышение пенсии на 7 евро вместо 100 евро — это издевательство над пожилыми людьми. Центристская партия должна теперь вернуть полученные от пожилых людей голоса. По крайней мере половина сегодняшней фракции центристов могла бы собрать вещи и пойти домой — они не боролись за интересы своих избирателей. Как они одобрили коалиционное соглашение, в котором нет внеочередного повышения пенсий? Они смотрели людям в глаза и ОБЕЩАЛИ, что это произойдет.

Конечно, в глазах лидеров Центристской партии именно они получили все — Юри Ратас стал премьер-министром, Михаил Кылварт стал мэром, Кадри Симсон вошла в Европейскую комиссию, Яна Тоом вернулась в Европейский парламент, Танель Кийк (который даже не был избран в Рийгикогу) стал министром. Каждый что-то получил. За исключением десятков и десятков тысяч избирателей партии — они ничего не получили.

Конечно, этой коалиции присуще забывать свои обещания и обманывать электорат.

Юри Ратас и председатель партии ”Отечество” Сеэдер подписали предвыборное соглашение о финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но затем отозвали свои подписи.