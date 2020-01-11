Противник закрытия русской школы в Кейла: даже в СССР не запрещали обучаться на родном языке

Также я подозреваю, что город Кейла получает установленную государством субсидию, за обучение ребёнка соседнего самоуправления (города). Поэтому, по моим ощущениям, утверждения господина Фельса являются лицемерными. По факту, теперь жителям, тем кто желает чтобы их ребёнок учился на родном языке придётся ежедневно проделывать внушительное расстояние.

Кто из вас ездил по окружной Палдиски-Маарду в тёмное время суток? Я проехал! Могу сказать, что я бы ни за что не согласился бы на то, чтобы мой ребенок ездил каждый день по этой дороге с таким плотным потоком тяжелогрузов. Общая усталость людей после работы которые возвращаются домой вечером из Таллина, не успев проснуться снова в дорогу. И так круглый год. Такой ритм несет за собой большие риски угодить в ДТП. Депутаты Кейла вынуждают покидать свои дома, людей которые желают воспользоваться своим конституционным правом, обучать своих детей на родном языке? Думаю, да. На моих глазах депутату Оксане Ыеи не дали слова, просто не дали слова в защиту людей за которыми стоит Конституция ЭР, а не закон об общественном транспорте на который ссылался господин Фельс в вышеупомянутой статье.

Получается логика такая: у нас мало русских и поэтому мы будем учить на эстонском языке. Задаюсь вопросом, подобного рода логика уместна для города Кохтла-Ярве, где 85% русскоязычных и 15% эстоноязычных жителей? По какой причине в Кейла можно поддерживать большинство, а в Кохтла-Ярве необходимо следовать желанию меньшинства?

Нам следует определиться, чего мы хотим для нашей родины, государства, земли. Хотим ли мы иметь раздробленное больное общество которое ненавидит друг друга или жить в добром согласии друг с другом. Эстония теряет население, люди попросту уезжают и нет разницы на каком языке они учились и говорят. Это наш общий вызов. Нужно остановиться и подумать, что же мы делаем и к чему это нас приведёт. Ведь даже в СССР не запрещали обучаться на родном языке. А как мы утверждаем СССР — это зло. Неужели моя любимая, свободная Эстония хуже этого тоталитарного режима?