11.01.2020, 09:55

Противник закрытия русской школы в Кейла: даже в СССР не запрещали обучаться на родном языке

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Кирилл Кыпп
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Противник закрытия русской школы в Кейла: даже в СССР не запрещали обучаться на родном языке
Источник: Facebook автора

Общественный активист Кирилл Кыпп принимал участие в митинге против закрытия русской школы в Кейла (ее все равно закрыли). RusDelfi связался с ним и узнал — зачем в Кейла русская школа, если, по словам местного горсобрания, там учатся не кейлаские подростки.

Однажды в СМИ мэр города Кейла Энно Фельс высказывал (статья ЗДЕСЬ) свое недовольство связанное с тем, что город Таллинн предоставляет возможность пользоваться общественным транспортом только людям с пропиской в Таллине. В этой же статье господин Фельс утверждает о том, что прописка в Таллинне это не гарантия того, что человек является жителем Таллина. Также он жалуется на то, что из-за такого положения дел "его" самоуправление теряет налогоплательщиков. Проблема с которой столкнулся и мой родной Ида Вирумаа.

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По какой причине я решил напомнить об этой статье. Дело в том, что я присутствовал на городском собрании в городе Кейла в момент, когда депутаты решали судьбу единственной русской школы на территории в 27 км. Я хотел бы обратить особое внимание на этот факт. Мэр говорит, что учить больше некого, считанное число учащихся проживают в Кейла. Но я то понимаю, что многие жители Кейла по факту живут в Кейла, а прописаны в Таллинне. Также понятно, что в единственную школу на участке в 27 км приезжали дети жителей других самоуправлений.

Также я подозреваю, что город Кейла получает установленную государством субсидию, за обучение ребёнка соседнего самоуправления (города). Поэтому, по моим ощущениям, утверждения господина Фельса являются лицемерными. По факту, теперь жителям, тем кто желает чтобы их ребёнок учился на родном языке придётся ежедневно проделывать внушительное расстояние.

Кто из вас ездил по окружной Палдиски-Маарду в тёмное время суток? Я проехал! Могу сказать, что я бы ни за что не согласился бы на то, чтобы мой ребенок ездил каждый день по этой дороге с таким плотным потоком тяжелогрузов. Общая усталость людей после работы которые возвращаются домой вечером из Таллина, не успев проснуться снова в дорогу. И так круглый год. Такой ритм несет за собой большие риски угодить в ДТП. Депутаты Кейла вынуждают покидать свои дома, людей которые желают воспользоваться своим конституционным правом, обучать своих детей на родном языке? Думаю, да. На моих глазах депутату Оксане Ыеи не дали слова, просто не дали слова в защиту людей за которыми стоит Конституция ЭР, а не закон об общественном транспорте на который ссылался господин Фельс в вышеупомянутой статье.

Получается логика такая: у нас мало русских и поэтому мы будем учить на эстонском языке. Задаюсь вопросом, подобного рода логика уместна для города Кохтла-Ярве, где 85% русскоязычных и 15% эстоноязычных жителей? По какой причине в Кейла можно поддерживать большинство, а в Кохтла-Ярве необходимо следовать желанию меньшинства?

Нам следует определиться, чего мы хотим для нашей родины, государства, земли. Хотим ли мы иметь раздробленное больное общество которое ненавидит друг друга или жить в добром согласии друг с другом. Эстония теряет население, люди попросту уезжают и нет разницы на каком языке они учились и говорят. Это наш общий вызов. Нужно остановиться и подумать, что же мы делаем и к чему это нас приведёт. Ведь даже в СССР не запрещали обучаться на родном языке. А как мы утверждаем СССР — это зло. Неужели моя любимая, свободная Эстония хуже этого тоталитарного режима?

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