Профилактические меры лучше локдауна
Директор Таллиннской Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов рассказывает о том, какой сценарий развития ковидной ситуации, по его мнению, лучше всего подходит эстонским школам.
Директор Таллиннской Ляэнемереской гимназии Денис Преснецов рассказывает о том, какой сценарий развития ковидной ситуации, по его мнению, лучше всего подходит эстонским школам.
Сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции оставляет желать лучшего, цифры зараженных по данным Института здоровья неумолимо растут, но несмотря на это мы должны научиться жить в новых реалиях.
На прошлой неделе стало известно, что у одного из учеников нашей школы тест на коронавирус показал положительный результат. Мы были готовы к подобной ситуации – нами заранее был разработан план действий, благодаря которому мы смогли оперативно принять необходимые меры. Весь класс был сразу же отправлен на дистанционное обучение, а затем и вся параллель классов, где преподавали одни и те же учителя. Учителя, которые входят в группу риска, были отправлены на карантин.
От риска заражения никто не застрахован. Позже у одного из учителей, преподававшего в классе, где заболел ребенок, был диагностирован коронавирус. Нужно отметить, что этот преподаватель еще до получения результатов теста и проявления симптомов ушел на больничный лист. До этого он пользовался средствами индивидуальной защиты, носил перчатки и маску. У него было минимальное количество контактов. Остальные учителя соблюдают меры предосторожности и продолжают работу. Ситуация находится под контролем. В школу допускаются только здоровые дети и персонал, и мы активно сотрудничаем с Департаментом образования и Департаментом здоровья.
Хочется отметить, что уже до этих двух случаев в школе применялись превентивные меры. Нужно четко понимать, что профилактические меры гораздо лучше, чем кардинальные ограничения или полный локдаун. Уверен, что в этом никто не заинтересован.
Сегодня для уменьшения контактов мы используем гибкую организацию учебного процесса и принцип рассредоточения учеников, например, строго регулируем вход и выход из учебного учреждения, планируем начало учебного дня, время школьных перемен и время посещения столовой, а также проведение уроков на свежем воздухе. Учителя в школе носят маски и визиры. Все помещения проветриваются и дезинфицируются. Главное в этой ситуации сохранять здравый смысл.
Мы должны понимать, что запланированный частичный перевод классов на недельное дистанционное обучение поможет избежать резкого ухудшения ситуации. Нам нужно позаботиться как об учениках, их родителях, так и об учителях, многие из которых находятся в группе риска. Для этого необходимо объединить усилия, действовать сообща, поддерживая друг друга, отслеживая состояние своего здоровья и сохраняя выдержку.
Всем здоровья и сил!
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ефремов вольготно устроился в СИЗО
Места в России, где круче чем за границей
6-летний малыш закрыл своим телом сестру от разъяренной собаки
Больше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет