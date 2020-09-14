Профилактические меры лучше локдауна

Сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции оставляет желать лучшего, цифры зараженных по данным Института здоровья неумолимо растут, но несмотря на это мы должны научиться жить в новых реалиях.

На прошлой неделе стало известно, что у одного из учеников нашей школы тест на коронавирус показал положительный результат. Мы были готовы к подобной ситуации – нами заранее был разработан план действий, благодаря которому мы смогли оперативно принять необходимые меры. Весь класс был сразу же отправлен на дистанционное обучение, а затем и вся параллель классов, где преподавали одни и те же учителя. Учителя, которые входят в группу риска, были отправлены на карантин.

От риска заражения никто не застрахован. Позже у одного из учителей, преподававшего в классе, где заболел ребенок, был диагностирован коронавирус. Нужно отметить, что этот преподаватель еще до получения результатов теста и проявления симптомов ушел на больничный лист. До этого он пользовался средствами индивидуальной защиты, носил перчатки и маску. У него было минимальное количество контактов. Остальные учителя соблюдают меры предосторожности и продолжают работу. Ситуация находится под контролем. В школу допускаются только здоровые дети и персонал, и мы активно сотрудничаем с Департаментом образования и Департаментом здоровья.

Хочется отметить, что уже до этих двух случаев в школе применялись превентивные меры. Нужно четко понимать, что профилактические меры гораздо лучше, чем кардинальные ограничения или полный локдаун. Уверен, что в этом никто не заинтересован.

Сегодня для уменьшения контактов мы используем гибкую организацию учебного процесса и принцип рассредоточения учеников, например, строго регулируем вход и выход из учебного учреждения, планируем начало учебного дня, время школьных перемен и время посещения столовой, а также проведение уроков на свежем воздухе. Учителя в школе носят маски и визиры. Все помещения проветриваются и дезинфицируются. Главное в этой ситуации сохранять здравый смысл.