Про выполнение обещаний

Пенсии нужно поднимать не потому, что это предвыборное обещание Центристской партии, а потому, что почти половина эстонских пенсионеров живёт в условиях относительной бедности. Индексация пенсий не успевает за ростом зарплат (индексация учитывает, помимо роста зарплат, ещё и инфляцию, которая росту зарплат уступает). В следующем году, после подъёма пенсий, пенсионеров за чертой бедности будет значительно меньше — впервые за долгое время. Как ни цинично это звучит, свою роль в этом сыграют те самые семь евро. И любое следующее евро помогло бы кому-то из пенсионеров выбраться из-за черты бедности.

Выбор между рейтингом и работой

Если я смотрю на ситуацию с точки зрения депутата парламента, то критика меня радует. Даже если критика необоснована, то что-то из неё извлечь можно, а если она по делу, то и тем более. Обижаться на то, что тебя критикуют — это всё равно, что обижаться на дождь, который застал тебя на прогулке. А вот если я смотрю на происходящее как житель Эстонии, то радостного тут мало.

Пенсии поднимаются на 45 евро в месяц, из которых 38 евро — индексация, а 7 евро — внеочередная надбавка? Вроде бы самый большой рост пенсий с 2007 года, но… 7 евро — ”это плевок в лицо пенсионерам”, повторяют за Партией реформ средства массовой информации.

Много 7 евро или мало — зависит от контекста. Но в любом случае это ровно на 7 евро больше, чем Партия реформ добавила к пенсиям за все последние десять лет своего правления. Все эти десять лет пенсии только индексировались, никаких внеочередных надбавок не было в принципе. Вероятно, если сегодняшняя коалиция тоже ограничилась бы индексацией пенсий и пенсии выросли бы на 38, а не на 45 евро в месяц, то на это вообще никто не обратил бы внимания. Все уже привыкли к тому, что никаких внеочередных надбавок не бывает.

Примеров предвзятого отношения к попыткам что-то сделать хватает и в других областях политического дискурса. Парламент приступил к реализации одного из основных обещаний Центристской партии — дети перестанут получать статус негражданина, воспроизводство серых паспортов, по сути, закончится. Самое серьёзное изменение в Законе о гражданстве со времён восстановления эстонской независимости, но… А как же дать гражданство всем негражданам? А почему бы не разрешить двойное гражданство? Глядя на первые реакции средств массовой информации и общества понимаешь, что если бы центристы просто ничего бы не делали (как партия реформ в последнее десятилетие), то рейтинг центристской партии только вырос бы.

Я знаю политиков, которых критика довела до самых печальных последствий. Им можно, конечно, посочувствовать, но стоит понимать понимать, что когда ты баллотируешься в парламент, то тебе стоит подумать о результатах своего решения до, а не после выборов. Я проделал этот путь дважды и дважды превращался из уважаемого члена общества во врага народа. Меня это ничуть не удивляет, не задевает, и я совсем не призываю к проявлению эмпатии. Прошу вас подумать лишь о том, что критика бывает разной.

Если мы будем критиковать политиков за попытки что-то сделать, то очень скоро снова получим Эстонию времён правления Таави Рыйваса, в которой все реформы рождались в табличках экселя и там же умирали. А если мы будем критиковать политиков за бездействие, то сможем снова стать динамично развивающейся страной, которая служит примером для соседей. От вашей реакции на действия политиков зависит ничуть не меньше, чем от вашего голоса на выборах.

Андрей Коробейник,

заместитель председателя Центристской фракции в парламенте, депутат Рийгикогу

P.S. Редакция может не разделять мнение автора.

Мнение оппозициононного депутата Раймонда Кальюлайда можно прочитать ЗДЕСЬ.