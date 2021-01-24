Представьте несакционированный митинг в поддержку Путина, на котором будут метелить и тащить в автозаки. Тогда и сравним рейтинги

По поводу рейтингов и уровня поддержки. Давайте напряжем фантазию и представим себе несанкционированный митинг в поддержку В.В.Путина. То есть, такой митинг, участников которого заведомо можно метелить, тащить в автозаки, судить, штрафовать, сажать на реальные сроки... Ни о какой разнарядке по предприятиям, разумеется, речи не идет - никаких автобусов с подневольными бюджетниками, ничего.
"Сама, сама".
То есть - просто сзываем по всему интернету тех, которые в свой выходной день, презрев предостережения, выйдут против ОМОНа на улицы своих городов, чтобы выразить поддержку любимому президенту и увидеть (прекрасные) лица единомышленников...
Вот это и будет политическая поддержка. Тогда и сравним числительные.
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Как проходили акции протеста, можно узнать здесь.
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