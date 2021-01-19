Почему в Кремле боятся президента Байдена?

Завтра, 20 января, должна состояться инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Однако в России по этому случаю наблюдается какое-то напряженное выжидание, резко контрастирующее с ситуацией 4-летней давности. Тогда по случаю победы Трампа депутаты Госдумы распивали шампанское.

Трамп и Путин действительно похожи своей склонностью к консервативному ”правому популизму”, который уже не понимает стремительности глобальных изменений. Это мышление основано на имперских категориях, на стремлении сделать свою страну ”great again”, тогда как величие стран сегодня определяется не политическими амбициями, но развитием человеческого капитала.

Однако Трамп за годы своего президентства практически не интересовался соблюдением прав человека и гражданских свобод в других странах — а именно эта заинтересованность в свое время сделала США лидером мировой демократии. Для авторитарного Трампа важнее был раздел ”сфер влияния” с другими подобными ему деятелями, что и породило его странную дружбу с Путиным. И это игнорирование гражданских прав в конце концов вернулось к нему бумерангом, когда его собственные аккаунты в соцсетях были заблокированы.

Это конечно весьма спорное решение со стороны администрации этих соцсетей, и неслучайно лидеры Германии и Франции его раскритиковали. Все-таки буквальных призывов к силовому штурму Капитолия у Трампа не было. Его взгляды многим могут казаться неприемлемыми, но социальные сети создавались именно как публичные площадки, и поэтому там должны быть четкие и прозрачные правила блокировок, а не произвол администраторов.

Кстати, интересно отметить — в России сегодня наиболее активно защищают ”блокированного Трампа”, однако ее собственные соцсети еще более опасны. За некоторые публикации, например, ”ВКонтакте” не просто блокируют, но реально сажают.

Маловероятно, что при Байдене начнется какая-то ”левая диктатура”, которой пугают трамписты. С точки зрения внешней политики он заинтересован прежде всего в восстановлении трансатлантических связей с европейскими партнерами, которые при Трампе были нарушены. И с этим же связана заявленная им более жесткая политика по отношению к путинской России. Наверняка последуют решительные ответы на пропагандистское и хакерское вмешательство Кремля в американские выборы, также очевидно будет поддержана серьезная внешнеполитическая аналитика, которая при Трампе оказалась фактически заморожена.