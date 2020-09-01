Почему Навальный не умер

По поводу отравления Алексея Навального идут бурные обсуждения — почему всё произошло так как произошло? Говорят — если хотели бы убить — убили бы. Действительно, вполне логично было бы вывести его из строя, но не убивать: неполноценный враг лучше мертвого врага. Но есть определенные технические обстоятельства, которые подрывают эту стройную теорию.

Я сам не являюсь токсикологом, но будучи радиохимиком, подробно изучал обстоятельства отравления Александра Литвиненко полонием-210. Материалов было очень много, и далеко не все вошли в итоговый судебный доклад. Позднее я проводил сравнение отравления Литвиненко с отравлением Скрипалей ”новичком”.

Что важно для данного дела?

Во всех случаях выбирали такой яд, который трудно обнаружить. Полоний имеет очень низкую гамма-постоянную, поэтому его не заметить с помощью обычных счетчиков Гейгера. Британские ученые сумели достаточно логично прийти к версии и проверить ее — версию отравления альфа-активным радионуклидом. Применение альфа-активных изотопов для отравления ранее не было известно. Была и доля везения в этом деле.

”Новичок” отличается тем, что по сравнению со стандартными боевыми отравляющими нервно-паралитическими веществами (зарин, зоман, V-газы) требуется гораздо меньшие количества ”новичка”, которые трудно обнаружить. Кроме того, он не был зарегистрирован в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Но современным методом масс-спектрометрии в сочетании с хроматографией удалось все надежно определить. И здесь повезло в том, что этот анализ был проведен очень быстро — как только стало известно, что Скрипаль — эмигрант из России. А лаборатория в Портон-Дауне расположена менее чем в 20 км от Солсбери, где произошло отравление.

” В Литвиненко попало громадное количество полония — раз в 30 больше, чем было достаточно для отравления.

Очень непростой вопрос — выбор дозы для отравления. Литвиненко пытались отравить полонием по меньшей мере трижды. Первый раз — 16 октября 2006 года в офисе компании Erynis. Второй раз — 26-27 октября в отеле Sheraton. И, наконец, 1 ноября в Pine Bar гостиницы Millеnium. При первой попытке 16 октября в Литвиненко попало только 1⁄100 часть от того количества, которое было введено впоследствии. Скорее всего, он бы все равно умер через полгода или год, но для отравителей введенная доза конечно оставалась неизвестной. Поэтому была вторая попытка, которая совсем не удалась: Литвиненко вообще не пришел пить заказанное для него вино, и неиспользованный полоний был утилизирован в номере Лугового отеля Sheraton. Третья попытка отравления 1 ноября была успешной, и там в Литвиненко попало громадное количество полония — раз в 30 больше, чем было достаточно для отравления.