Почему изобретение российской вакцины от коронавируса сравнимо с операцией в Крыму

Звон по поводу российской вакцины и ее фантастического успеха сравним уже с ликованием по поводу возвращения Крыма в родную гавань. Кстати, таким достижением, в отличие от воровства чужих земель, действительно, можно было бы гордиться.

Но что-то мешает! И не становится неблагодарный народ в очередь за уколами.

Во-первых, если почти все, что мы выпускаем и строим — дороги, автомобили, электроника, одежда — крайне низкого качества, то какие основания считать, что вакцина — высокого? Если в молочные продукты, добавляют пальмовое масло, которое делает их опасными для здоровья, то можно ли быть спокойным, что не принесет вреда новая вакцина?

Причем, речь не о недоверии тем ученым, которые ее разрабатывали — они, вполне возможно, провели отличную работу, а тому, что будет выходить с конвейеров. Опытные образцы у нас всегда получались неплохо — в них мозги и руки создателей, ужасным все становилось в процессе массового производства, когда подключается Система. Те же лекарства российского производства ниже качеством своих импортных аналогов именно из-за технологических нарушений в процессе их изготовления.

Во-вторых, про вакцину — про то, какая она хорошая, востребованная в мире, действенная — нам постоянно рассказывают по телевизору. Но если этот же самый телевизор врет по поводу выборов, смертности, экономики — по поводу всего, то какие основания считать, что именно сейчас он говорит правду? Нам рассказывают о вакцинации Собянина, Шойгу, еще кого-то из министров и даже дочери Путина, но откуда мы знаем, что именно они себе вкололи? Может быть, витамин?

И возникает вопрос, зачем? Просто бизнес? В Африку продадим? Престиж? Вот вы нас мордой в грязь из-за какого-то Навального, а мы человечество спасаем. Или и вовсе — сказали, что к этому причастен МГУ, а там, вроде, дочь Путина. Так, может, это ей Нобелевскую премию пробивают? Одной только гипотезы не возникает — что все это для спасения жизней и здоровья граждан. Такое даже в голову не приходит.

Наши начальники никак не могут понять, что фактор доверия (или, в данном случае, его полного отсутствия) имеет и экономические, и социально-политические последствия.