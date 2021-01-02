02.01.2021, 11:33

Почему эстонские политики и бизнес поддерживают ПБК, а ПБК — российскую пропаганду?

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Вадим Штепа
EST 5
Почему эстонские политики и бизнес поддерживают ПБК, а ПБК — российскую пропаганду?
Вадим Штепаscreenshot youtube

Одной из главных мировых новостей конца года стало международное расследование Bellingcat, The Insider и CNN о причастности российского ФСБ к отравлению оппозиционера Алексея Навального. И даже о существовании в этом ведомстве специального подразделения, применяющего химическое оружие, хотя Россия еще в 2017 году официально объявила о его полном уничтожении. Об этом рассуждает публицист Вадим Штепа.

”Пранкерский” звонок самого Навального участнику этого подразделения Кудрявцеву, собравший за неделю более 20 миллионов просмотров на Youtube, снял последние сомнения. Однако Россия, несмотря на призывы других стран, фактически игнорирует событие и отказывается возбуждать уголовное дело по этому факту. Чем еще раз доказывает, что к этому напрямую причастна высшая российская власть, которая готова физически устранять ”неугодных” граждан своей страны. Наоборот, в последние дни уголовное дело было возбуждено против юриста Фонда Навального Любови Соболь, которая попыталась организовать самостоятельное расследование.

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Многие русскоязычные жители Эстонии наверняка также следят за этими событиями. Однако они могут делать это лишь в том же Youtube и социальных сетях, потому что телеканал ПБК, называющий себя ”самым популярным русскоязычным телеканалом в Балтии”, ни словом не обмолвился об этом расследовании. Другие российские каналы подают его исключительно с кремлевской точки зрения, списывая всё на ”происки западных спецслужб”. Такое объяснение, конечно, звучит гротескно — что же получается, группой боевых химиков из ФСБ руководят ”западные спецслужбы”?

В итоге у жителей Эстонии, которые получают ежедневные новости из ПБК или других российских телеканалов (РТР-Планета и НТВ-Мир), возникает предвзятое отношение к этому событию, основанное на кремлевской пропаганде, а не на независимых международных оценках.

Некоторые эстонские политики и общественные деятели предлагают вообще запретить вещание российских телеканалов в Эстонии. Однако в эпоху распространения спутникового и IP-телевидения, когда зритель может настроиться на каналы едва ли не любой страны, это даже технически сложно осуществить. Кроме того, Эстония по праву дорожит своим высоким уровнем свободы слова в мире, по рейтингам ”Репортеров без границ” и Freedom House. И было бы нелепо уподобляться той же России, где постоянно вводятся все новые цензурные ограничения, а недавно даже частных лиц, распространяющих независимую информацию, стали причислять к ”иностранным агентам”.

Тем не менее, есть вполне эффективная возможность снизить влияние кремлевской пропаганды в Эстонии. Она состоит в прекращении сотрудничества эстонских властей, медиакомпаний и бизнеса с российскими телеканалами. Это сотрудничество выглядит некоторым абсурдом — ведь кремлевская пропаганда направлена не только против всей Европы, но и против Эстонии. А эстонские политики и бизнесмены фактически сами ее финансируют, размещая на этих телеканалах свои программы и покупая там рекламу.

Например, в начале года журналист Олег Самородний опубликовал объемное расследование о российском медиа-холдинге Baltic Media Alliance и том, что мэрия Таллинна сама производит и оплачивает местные программы для ПБК. Не разумнее ли столичным властям поддержать своими программами эстонский русскоязычный канал ETV+, особенно с учетом недавнего вмешательства КаПо? (20 декабря Таллинн приостановил закупку программ на ПБК - прим. RusDelfi). Да, говорят, его рейтинги сегодня ниже, чем у российских телеканалов — но наверняка, в случае развития там качественного новостного и аналитического контента, они существенно вырастут. Хорошо бы и рассказывать о ситуации в самой России с европейской точки зрения — для зрителей российских телеканалов, привыкших к ”лакированной” картинке, это будет крушением стереотипов, и наверняка повысит популярность ETV+.

Пока же эстонская русскоязычная публика предпочитает российские телеканалы, которые продолжают определять информационную повестку и даже мировоззрение существенной части населения, такая ситуация остается опасной для общественной стабильности в стране.

Редакция может не разделять мнение автора.

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