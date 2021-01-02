Почему эстонские политики и бизнес поддерживают ПБК, а ПБК — российскую пропаганду?

”Пранкерский” звонок самого Навального участнику этого подразделения Кудрявцеву, собравший за неделю более 20 миллионов просмотров на Youtube, снял последние сомнения. Однако Россия, несмотря на призывы других стран, фактически игнорирует событие и отказывается возбуждать уголовное дело по этому факту. Чем еще раз доказывает, что к этому напрямую причастна высшая российская власть, которая готова физически устранять ”неугодных” граждан своей страны. Наоборот, в последние дни уголовное дело было возбуждено против юриста Фонда Навального Любови Соболь, которая попыталась организовать самостоятельное расследование.

Многие русскоязычные жители Эстонии наверняка также следят за этими событиями. Однако они могут делать это лишь в том же Youtube и социальных сетях, потому что телеканал ПБК, называющий себя ”самым популярным русскоязычным телеканалом в Балтии”, ни словом не обмолвился об этом расследовании. Другие российские каналы подают его исключительно с кремлевской точки зрения, списывая всё на ”происки западных спецслужб”. Такое объяснение, конечно, звучит гротескно — что же получается, группой боевых химиков из ФСБ руководят ”западные спецслужбы”?

В итоге у жителей Эстонии, которые получают ежедневные новости из ПБК или других российских телеканалов (РТР-Планета и НТВ-Мир), возникает предвзятое отношение к этому событию, основанное на кремлевской пропаганде, а не на независимых международных оценках.

Некоторые эстонские политики и общественные деятели предлагают вообще запретить вещание российских телеканалов в Эстонии. Однако в эпоху распространения спутникового и IP-телевидения, когда зритель может настроиться на каналы едва ли не любой страны, это даже технически сложно осуществить. Кроме того, Эстония по праву дорожит своим высоким уровнем свободы слова в мире, по рейтингам ”Репортеров без границ” и Freedom House. И было бы нелепо уподобляться той же России, где постоянно вводятся все новые цензурные ограничения, а недавно даже частных лиц, распространяющих независимую информацию, стали причислять к ”иностранным агентам”.