Почему бы Эстонии не стать клиентоориентированным государством?

В конце августа около одного из баров в таллиннском районе Ласнамяэ произошло жестокое убийство. Три человека ударили одного ножом и скрылись. Полиция довольно быстро поймала двоих подозреваемых, а вот с поимкой третьего — Романа Глуховченко — вышла заминка. Тогда Пыхьяская префектура обратилась в своем фэйсбуке ко всем жителям Эстонии, кто мог бы располагать хоть какой-то информацией о подозреваемом. Текст был таким: Täna peeti kinni Läänemere teel toimunud tapmise teine kahtlustatav, 34-aastane Ilja Gaidalenko. Endiselt otsime veel Roman Gluhovtšenkot. Palume kõigil, kes on Romani näinud või teavad midagi tema asukohast, helistada 112 või saata vihje pohja.isikuvihje@politsei.ee

Такие сообщения призывают пользователей нажимать share, делиться информацией со своими подписчиками, предупреждать их об опасности. Одна беда — убийство произошло в самом русскоязычном районе Таллинна, Глуховченко — очевидно, тоже русскоязычный, как и оба его соучастника. Поэтому скорее всего, если кто-то и располагает информацией о местонахождении Глуховченко, то это тоже представители русскоязычного сообщества. Тем не менее сообщение было опубликовано исключительно на эстонском. Поэтому и ”расшерили” его только 225 пользователей — ничтожно мало для такой важной информации. Это даже при том, что на фэйсбук префектуры подписаны почти 11 000 человек.

Может, дело не в языке? Давайте сравним. Аналогиченое сообщение в другой группе, где информация дублировалась на русском, расшерили 2,4 тысячи раз. Чувствуете разницу? Потому что у каждого сообщения есть своя целевая аудитория. Но с другой стороны — фэйсбук Пыхьяской префектуры работает исключительно на государственном языке. Как тут быть?

Вы знаете, недавно мы с женой покупали машину. У нас произошло прибавление в семействе и проверенный годами Fiat-500 пришлось сменить, мы просто перестали в нем помещаться втроем. Так вот, иногда в автомобильные салоны мы ходили вдвоем, но если я ездил туда в одиночку, то в салоне сразу же находился русскоязычный продавец, ведь мой эстонский язык пока еще не настолько хорош, чтобы легко рассуждать про набор скорости, объем багажника и уровень мощности.