Почему бы Эстонии не стать клиентоориентированным государством?

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Продать — хорошо, не продать — плохо: так, если упрощать, мыслит бизнес.
Русскоязычный продавец находился потому, что главная задача салона — продать автомобиль вне зависимости от того, на каком языке говорит покупатель. Абсолютно та же история с супермаркетами — в кассе самообслуживания вы всегда можете выбрать знакомый язык — один из трех. На клиента оринтированы фитнес-центры. И даже в ресторане к вам с большой долей вероятности подойдет официант, который говорит не только по-эстонски, но и по-русски или по-английски. Просто привожу примеры из тех сфер жизни, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Продать — хорошо, не продать — плохо: так, если упрощать, мыслит бизнес. Кажется, это называется клиентоориентированность. Клиент всегда прав и нужно сделать всё, чтобы он ушел в хорошем настроении, желательно еще и купив что-то. Но ведь и для префектуры главное — поймать преступника, правда?
На самом деле, соцсети префектуры — просто один пример. Так поступают многие структуры, причем далеко за пределами фэйсбука. Хотя пандемия коронавируса несколько изменила эту традицию: информация по новым ограничениям стала почти одновременно поступать как на эстонском, так и на русском языке. А на первой пресс-конференции министров после объявления чрезвычайного положения, если мне не изменяет память, не было даже русского синхронного перевода.
Но перед коронавирусом все едины — совершенно справедливо рассудили в правительстве. И те, кто говорит на государственном языке, и те, кто не выучил его за 30 лет после распада СССР, и даже те, кто приехал в Эстонию из других стран — на то, чтобы подзаработать на стройке или сборе клубники. Поэтому и информировать нужно всех. Мэрия Таллинна и вовсе взяла за правило проводить по-русски еженедельные пресс-конференции. И их, представьте себе, смотрят. То есть клиенты есть. Дело за тем, чтобы на них ориентироваться.
Будет ли хорошей мотивацией для изучения языка то, что важная информация будет публиковаться исключительно на государственном языке? Мой ответ: нет. Язык невозможно выучить вот так по щелчку пальцев. Представим себе: началась волна коронавируса, мне говорят, что поменяется в моей жизни исключительно по-эстонски, я думаю: ого, наверняка говорят важные вещи, начну-ка я учить язык. Когда я наконец-то пойму смысл сказанных мне слов? Боюсь, что не успею ко второй волне, и даже к третьей.
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