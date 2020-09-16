По ВВП Россия ниже Эстонии, но виноваты, конечно, Запад и бандеровцы

Во главе угла все тесней и тревожнее. Пахнет ”новичком” и санкциями. Навальный выздоравливает, еще три лаборатории обнаружили следы химического оружия. Говорящие головы в ящике домогаются данных от ФРГ: без них , мол, нельзя возбудить уголовное дело. Хотя ежу понятно, что можно. Сведений о химсоставе пластикового стаканчика, нокаутировавшего омоновца, для возбуждения дела не потребовалось. А сейчас и того проще: как равноправный член ОЗХО, Россия легко может запросить данные из шведских или французских лабораторий. Но почему-то не запрашивает, предпочитая клеймить бундесвер и валять дурочку Машу под звуки ”Калинки-Малинки”.

Отступать некуда. В мире давно всем всё ясно, остается уповать на хор отечественных попугаев: ”Вы предъявите ваши данные, скоты!” Однако на дворе XXI век и даже попугаи начинают сомневаться.

Аналогичный случай с Бимом и Бомом произошел в славной Белоруссии. По словам народного акына А.А.Проханова, славянский витязь Лукашенко уберег страну от приватизации, сохранил достижения социализма и народное счастье. Свое лукашенковское счастье белорусский народ терпел на удивление долго. Но в конце концов даже ему надоело. В Кремле в ответ раскинули умом и предсказуемо выбрали самый безнадежный вариант: в очередной раз поддержать витязя. Реструктурировать старый кредит в миллиард долларов и срочно дать новый, еще на полтора миллиарда. Что, конечно, дела не спасет, потому что золотовалютные резервы Белоруссии составляют всего 7.5 миллиардов, из которых лишь половина в ликвидной форме. До конца года около 3 миллиардов уйдет за обслуживание прочих долгов. В общей сложности за время пребывания у власти славный витязь получил от России более 100 млрд. долларов в виде нефтегазовых дотаций. А результат? Результат на улицах Минска.

Тут еще Сербия воткнула свой братский нож в нашу гостеприимную спину. А что, были сомнения? Зато сколько бабла герои невидимого фронта отмыли по пути к этому победному свершению.

В Крыму негодуют из--за дефицита пресной воды. Жалуются в ООН на подлую Украину. Постойте, братья! Не вы ли аплодировали профессиональным вралям: ”Мы на Родине. Теперь хоть камни с неба!”. Вот камни (сухие) как раз и подвезли. Получите и распишитесь, пожалуйста. Камни вам, а вралям внеочередные талоны на повидло — за креатив.