Пенсионная реформа: держите карман шире!

Правящая коалиция за время своего правления Эстонией наломала много дров. Но теперь случилось самое страшное: создан и легализован механизм по ограблению будущих пенсионеров. Именно к этому, по моему мнению, приведёт отмена обязательной II пенсионной ступени. Жителям Эстонии с изъятых пенсионных накоплений придется заплатить подоходный налог в размере 20%, а будущая пенсия резко уменьшится.

Госсуд принял решение, запускающее механизм пенсионной реформы. По сути, это означает, что государство толкает граждан на преступление против своего будущего. Однако политики Эстонии сегодня больше озабочены проблемами однополых пар, чем благосостоянием пенсионеров. Давайте посмотрим, к каким последствиям может привести пенсионная реформа. Я беру условные цифры, но тренд очевиден. Итак, отчисления во вторую пенсионную ступень обязательны для граждан, начиная с 1983 г. рождения.

Возьмем гражданку — Ольгу Иванову (все совпадения имен и фамилий случайны - прим. RusDelfi). Ей 36 лет, трудовой стаж — 17 лет. Месячная брутто-зарплата — 1000 евро, за год — 12000 евро. Из них в год она отчисляет во II ступень 2%, или 240 евро. Еще 4%, или 480 евро добавляет государство, которое берет эти деньги из I пенсионной ступени. Итого на пенсионном счете Ивановой накапливается 720 евро в год. За 17 лет она вполне могла накопить 12240 евро, и это без учета колебаний зарплаты. Теперь ”доброе” правительство разрешает Ольге эти деньги потратить. Опросы показывают, что почти половина владельцев пенсионных денег готовы сразу забрать их. Но как потратить деньги, знает только каждый второй. Тот, кто знает, планирует погасить кредиты или сделать крупные покупки. Но многие хотят эти деньги инвестировать. Куда? Четкого представления пока нет.

И чего же этой реформой добивается правительство?

1. Правительство хочет сократить на 4% изъятия из I ступени пенсионного фонда, чтобы уменьшить его дефицит в связи с постоянным сокращением числа работающих и ростом числа пенсионеров в Эстонии.

2. Правительство хочет стимулировать рост внутреннего потребительского спроса для дополнительного притока денег в экономику, учитывая сложную экономическую ситуацию вызванную пандемией Сovid-19.