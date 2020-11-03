Пенсионная реформа: держите карман шире!

Депутат горсобрания Маарду и победитель конкурса самых быстрорастущих предприятий Эстонии ”ТОП Газелей 2020” Николай Дегтяренко рассказывает, почему пенсионная реформа, на которую делает ставку коалиция, подходит не всем.
Правящая коалиция за время своего правления Эстонией наломала много дров. Но теперь случилось самое страшное: создан и легализован механизм по ограблению будущих пенсионеров. Именно к этому, по моему мнению, приведёт отмена обязательной II пенсионной ступени. Жителям Эстонии с изъятых пенсионных накоплений придется заплатить подоходный налог в размере 20%, а будущая пенсия резко уменьшится.
Госсуд принял решение, запускающее механизм пенсионной реформы. По сути, это означает, что государство толкает граждан на преступление против своего будущего. Однако политики Эстонии сегодня больше озабочены проблемами однополых пар, чем благосостоянием пенсионеров. Давайте посмотрим, к каким последствиям может привести пенсионная реформа. Я беру условные цифры, но тренд очевиден. Итак, отчисления во вторую пенсионную ступень обязательны для граждан, начиная с 1983 г. рождения.
Возьмем гражданку — Ольгу Иванову (все совпадения имен и фамилий случайны - прим. RusDelfi). Ей 36 лет, трудовой стаж — 17 лет. Месячная брутто-зарплата — 1000 евро, за год — 12000 евро. Из них в год она отчисляет во II ступень 2%, или 240 евро. Еще 4%, или 480 евро добавляет государство, которое берет эти деньги из I пенсионной ступени. Итого на пенсионном счете Ивановой накапливается 720 евро в год. За 17 лет она вполне могла накопить 12240 евро, и это без учета колебаний зарплаты. Теперь ”доброе” правительство разрешает Ольге эти деньги потратить. Опросы показывают, что почти половина владельцев пенсионных денег готовы сразу забрать их. Но как потратить деньги, знает только каждый второй. Тот, кто знает, планирует погасить кредиты или сделать крупные покупки. Но многие хотят эти деньги инвестировать. Куда? Четкого представления пока нет.
И чего же этой реформой добивается правительство?
1. Правительство хочет сократить на 4% изъятия из I ступени пенсионного фонда, чтобы уменьшить его дефицит в связи с постоянным сокращением числа работающих и ростом числа пенсионеров в Эстонии.
2. Правительство хочет стимулировать рост внутреннего потребительского спроса для дополнительного притока денег в экономику, учитывая сложную экономическую ситуацию вызванную пандемией Сovid-19.
3. Партии правительственной коалиции хотят получить голоса избирателей, благодарных за ”подарки” в виде изъятых пенсионных денег.
Что же получится на самом деле?
1. Будущие пенсионеры просто потеряют свои деньги. Если бы Ольга Иванова продолжила отчислять деньги во II пенсионную ступень еще 29 лет (до достижения пенсионного возраста), она смогла бы накопить 20880 евро и это без учета возможного роста заработной платы, итого за 46 лет трудового стажа, как минимум 33 тыс. евро. И следующие 20 лет жизни Ольга могла бы получать около 140 евро дополнительных выплат к пенсии каждый месяц. А если бы пенсионный фонд удачно инвестировал эти деньги, а зарплата Ольги росла бы, то прибавка могла бы быть и больше. Но изъяв эти деньги сегодня, Иванова потеряет их на всю оставшуюся жизнь. Она, конечно, может одуматься и через несколько лет вернуться к накоплениям во вторую ступень, но начинать придется с нуля.
2. У рядовых граждан нет опыта инвестирования своих денег в различные фонды. Значит, скорее всего, пенсионные деньги из II ступени пойдут на погашение кредитов. Именно так и планируют их потратить более 20% опрошенных. Значит, выиграют банки, лизинговые конторы и различные компании, которые дают ”быстрые кредиты”. Они станут главными бенефициарами отмены II пенсионной ступени и их интерес вполне очевиден. Если Ольге 36 лет, значит, она может потратить деньги на обновление авто, привезенное из Германии, благоустройство дома или покупку одежды импортного производства. То есть деньги уйдут из Эстонии и национальная экономика практически ничего не выиграет.
3. Не получат желательного результата и партии коалиции: избиратели Эстонии так дёшево не стоят, чтобы продавать свои голоса за свои же деньги, потому что с изъятых пенсионных накоплений придется заплатить подоходный налог в 20%, а будущая пенсия значительно уменьшится. И за что тут благодарить правительство? Кроме того, очень большой вопрос, смогут ли все желающие единовременно получить желаемые суммы. Банки и фонды не держат деньги в чемоданах, они вкладывают средства в акции и другие ценные бумаги. Их курс на бирже колеблется, а президентские выборы в США могут вообще привести к биржевому краху. Поэтому люди могут долго ждать, когда получат свои тысячи евро из второй пенсионной ступени.
4. Юри Ратас, который уже обманул пенсионеров, обещая во время предвыборной кампании провести в апреле 2020 года индексацию пенсии и внеочередное повышение пенсии на 100 евро, теперь ограбил будущих пенсионеров. Очень похоже, что отмена второй пенсионной ступени работает на интересы не народа, а банкиров, которые дают СМС-займы. Если до сих пор они не могли изъять пенсионные накопления должников, то сейчас у них такая возможность появляется. Судебные приставы уже потирают руки. Это прямой удар по избирателям Центристской партии, которые потеряли доход во время пандемии коронавируса и теперь живут в долг, так как правительство Ратаса-Хельме им не оказало помощь.
Конечно, нынешнее положение пенсионеров не может никого устроить: в Эстонии 300 тысяч бедных, а больше всего бедных среди пожилых людей в возрасте 65+. Кроме того, численность работающего населения сокращается, а доля пенсионеров растёт. Солидарная пенсионная система предполагает, что нынешних пенсионеров содержат именно работающие люди, отчисляющие часть своих доходов в Пенсионные фонды. Это система, которая рано или поздно должна быть заменена на накопительную, по типу той, что работает в Сингапуре, Швеции, Дании или даже Казахстане. Вторая пенсионная ступень — это элемент накопительной пенсионной системы, когда граждане и государство вносят взносы на будущую пенсию на персональный счёт. Но именно этот элемент правительство Ратаса изымает, не предлагая ничего взамен и делая бедных ещё более бедными.
Вся социальная система Эстонии нуждается в изменениях. И здесь ключевые слова — ”персональная накопительная система” и ”адресная социальная помощь”. Сегодня в Эстонии гигантские государственные деньги выбрасываются на ветер. Все льготы, которые сегодня получают в натуральном виде, можно монетизировать и предоставлять с учетом доходов на одного члена семьи.
Я очень хочу, чтобы Эстония превратилась в полноценное социальное государство. Но в социальном государстве не должно быть гигантских очередей к семейным врачам и врачам-специалистам, а люди не должны ездить на прием к врачам-специалистам за 30 км от дома, как это делают жители Маарду. В социальном государстве женщины не должны рожать в машине по дороге в роддом в соседнем городе, потому что в их собственном городе роддом из экономии закрыт. В социальном государстве люди не должны лишиться возможности получить ID и другие документы в полицейском отделении, потому что отделение закрыто из-за недостатка средств в бюджете. В социальном государстве люди не должны продавать квартиры, чтобы оплатить свое пребывание в домах ухода за престарелыми. В социальном государстве не должен каждый четвертый человек жить в бедности. Но строить социальное государство нужно не с крыши, занимаясь манипуляциями с пенсиями и налогами, а с фундамента, создавая крепкую экономику.
Предложенная центристами-консерваторами-националистами пенсионная реформа — это популизм, угрожающий ростом бедности. А а людям нужна уверенность в будущем и достойная пенсия в старости!
Редакция может не разделять мнение автора.
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