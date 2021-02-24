Педагог Ольга Селищева о речи президента: работая в школе, я вижу, насколько эстонские и русские дети открыты друг другу

Образование имеет очень большое влияние на все сферы нашей жизни и на общество в целом. На мой взгляд, не столь важна позиция президента по вопросу образования, сколько важен факт, что эта одна из тех самых важных тем, которую мы обсуждаем в День Независимости Эстонии. Национальное богатство нашей страны — это образование, это наши дети, наши учителя. И как верно заметила президент — это то, что мы должны научиться беречь. В школе я сталкиваюсь с большим количеством людей, которые приходят сюда работать из чувства миссии, но как долго будет длится эта миссия? Хотим ли мы знать ответ на этот вопрос или мы готовы сделать, все, чтобы наши работники образования делали свою работу будучи уверенными в завтрашнем дне, чтобы все больше людей выбирали профессию учителя?

Несмотря на то, что образование в Эстонии признается и на международном уровне, у нас нет повода считать, что в нашей системе образования нет проблем. По моему мнению, президент очень верно отмечает тот факт, что мы должны работать над тем, чтобы качественное образование было доступно не только для детей обеспеченных, социально защищенных и живущих в крупных городах. Образование должно быть одинаково доступно и для детей с особыми потребностями, для детей, кому не подходят большие классы. И ведь действительно, эти вопросы становятся особенно остры в период дистанционного обучения, которое, казалось бы, для многих уже стало привычной формой занятий, но ведь у нас в стране столько детей, для которых дистанционное форма делает учебу практически невозможной.

В своей речи президент говорит об обязанности отправлять всех детей в школу с эстонским языком обучения. Я не считаю правильным использовать слово "обязанность" и в своей работе вижу, что это слово совсем сюда не подходит. Наша задача сделать так, чтобы наши дети учили эстонский язык, используя для этого разные возможности, будь то эстонский язык в русскоязычной школе, школа с языковым погружением или же эстоноязычная школа. На мой взгляд, у каждого родителя должен быть выбор для изучения эстонского языка, которые подходит именно для его ребенка. Преподавая эстонский язык в русскоязычной школе, я наблюдала, что отношение к эстонскому языку у учеников совсем другое, как было, например, тогда, когда я сама училась в школе. Школьники хотят общаться с эстонозычными сверстниками, слушать эстонскую музыку, участвовать в местных проектах, все больше детей приходит из эстонских детских садов и посещает эстоноязычные кружки. Несмотря на то, что сегодня у родителей есть выбор, на каком языке будет учится их ребенок, все больше и больше используются разные возможности для того, чтобы дети учили эстонский язык, и для этого совсем необязательно использовать слово ”обязанность”.