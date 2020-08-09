Пандемия доказала: можно обойтись без европейских курортов. Юг Эстонии глазами журналиста RusDelfi

Я привык летом путешествовать за границу. В прошлом году Венгрия, Австрия, до этого Италия, Франция. 2020 год заставляет менять привычки. Хотя направление пришлось выбрать почти ”заграничное” — юг Эстонии. Признаюсь, никогда там не был. Это лето — идеальное, чтобы исправить ошибку.

Опасался ли я того, что будет скучно и бесцветно? Да, конечно. Забегая вперед, признаюсь: единственное, чего я опасался после пересечения границы Харьюмаа-настоящая Эстония, так это клещей. Только их. Вроде бы, к счастью, ни один в меня не впился. Правда спину я так и не проверил.

Маршрут выглядит так:

Маршрут. "Золотое кольцо" Эстонии можно проехать за 1 час, если не делать остановки карта

Немного цифр: 3 ночи, 4 дня, 5 городов, один остров, всего 730 километров, 100 евро за жилье, 4 евро за душ, одно пиво, 28 кадров на пленку, 7000 знаков и 5 глав.

Все эти места советую. Те, которые не понравились, не стал включать в список.