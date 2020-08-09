Пандемия доказала: можно обойтись без европейских курортов. Юг Эстонии глазами журналиста RusDelfi

Журналист RusDelfi Виталий Бесчастный поехал познавать родные края и составил свое "золотое кольцо" Эстонии, которое совершенно спокойно может конкурировать с европейскими направлениями.
Я привык летом путешествовать за границу. В прошлом году Венгрия, Австрия, до этого Италия, Франция. 2020 год заставляет менять привычки. Хотя направление пришлось выбрать почти ”заграничное” — юг Эстонии. Признаюсь, никогда там не был. Это лето — идеальное, чтобы исправить ошибку.
Опасался ли я того, что будет скучно и бесцветно? Да, конечно. Забегая вперед, признаюсь: единственное, чего я опасался после пересечения границы Харьюмаа-настоящая Эстония, так это клещей. Только их. Вроде бы, к счастью, ни один в меня не впился. Правда спину я так и не проверил.
Маршрут выглядит так:
Немного цифр: 3 ночи, 4 дня, 5 городов, один остров, всего 730 километров, 100 евро за жилье, 4 евро за душ, одно пиво, 28 кадров на пленку, 7000 знаков и 5 глав.
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