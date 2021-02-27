27.02.2021, 21:30

Оудекки Лооне: грустно, что в годовщину республики русскоязычные снова услышали, что они ”не такие”

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Оудекки Лооне, депутат Рийгикогу
EST
Eesti vabariigi aastapäeva vastuvõtt.
Foto: Priit Simson

Не слушала речь президента. Не хотелось портить себе настроение в этот день. Позже, просматривая прессу, я все же надеялась, что вдруг ошиблась и стило послушать президента. Увы, нет. Ее речь была ужасной.

Если бы эту речь произносил, к примеру, председатель ”Ээсти 200”, то не было бы необходимости комментировать словесные формулировки. Политики, как правило, обращаются к своему электорату, доносят до них свою позицию по конкретным вопросам. По умолчанию или при помощи определенных формулировок часто дается понять, кто ”свой”, а кто ”чужой”. Для президента такое непозволительно. Являясь гарантом конституции, а значит, соблюдения принципа справедливости и равных прав, президент должен говорить со всеми жителями одинаково. Политические течения внутри страны не должны становиться темой для главы государства.

Однако Керсти Кальюлайд в очередной раз повела себя как руководитель какой-то партии, но не как президент. Произнося ”Дорогой эстонский народ”, она обратилась лишь к настроенным определенным образом этническим эстонцам. Она четко дала понять, что национализм 19 века по-прежнему жив, и большего нам не нужно. То же отношение с ее стороны, которое высмеивал Эдуард Вильде в 1913 году — ”корни эстонской культуры в хлеву и в амбаре”. Поскольку города к этой категории не принадлежат, то президент относится к ним настороженно: бетон какой-то, и кто знает, кто в этих панельных домах может жить — люди или какие-то непонятные существа? А, да, Москвы не надо бояться — у союзников большие пушки, а Брюссель — хороший. Все остальные — чужие, им недостает человечности, они — ”соотечественники с другими культурными корнями и родным языком”, за которыми оставят право здесь жить, если они будут отдавать своих детей в эстонские школы и каждое утро будут приносить клятву верности НАТО.

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Хотелось бы большего от президента Эстонии. Хотелось бы, чтобы фраза ”дорогой народ Эстонии” была бы обращена действительно ко всем жителям страны. Подобное отношение когда-то продемонстрировал Шарль де Голль. Когда его спросили, не боится ли он, что такое большое количество коммунистов во Франции может привести к нестабильности в стране, он ответил: ”Конечно же, нет. Почему я должен бояться? Это ведь французские коммунисты”. Так и люди, живущие в Эстонии, — все они народ этой страны, независимо от того, что они думают о НАТО или ”зеленом” переходе, на каком языке они говорят. Задача президента — найти то, что может объединить, скажем, рабочего стекольного завода в Ярваканди и членов Хаапсалуского общества кружевниц, водителя Bolt, профессора Тартуского университета и шахтера с ”Эстонии”.

Что, если бы хотя бы в годовщину независимости республики русскоязычным не пришлось снова слышать, что они не такие, как надо? Что, если бы не пришлось вновь слышать о пережитках социализма (несмотря на то, что несправедливость и неравенство при капитализме сбрасывается со счетов)? Можно было бы в праздничный день обойтись без очередного чтения моралей на тему, каким должен быть правильный человек, и без того, чтобы ”неправильных” ”ставить в угол”, чтобы им стало стыдно за свое поведение? Возможно, чтобы люди не отказывались слушать речь президента и-за того, что они заранее понимают, что их снова в чем-то упрекнут?

За свой президентский срок Керсти Кальюлайд так и не сумела понять, что означает требование к президенту держаться в стороне от тем внутренней политики и быть гарантом конституции. А именно это помогло бы ей найти нужные слова в День независимости, чтобы пробудить хоть немного патриотизма несмотря на то, что повседневная политика государства на протяжении последних тридцати лет существенно осложняла жизнь людей. Президент Кальюлайд, к сожалению, выбрала другой путь. Так и в последней своей речи она снова попыталась научить всех, как нужно управлять государством и какими должны быть правильные граждане этого государства.

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