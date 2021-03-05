Ответ Кристену Михалу: Таллинн требовал смелых шагов по борьбе с вирусом уже с июля

Нападки Кристена Михала на Таллиннскую мэрию, будто бы город ничего не делает для борьбы с коронавирусом, и якобы у мэра нет доверия в русскоязычном пространстве, непонятна. Таллинн уже с лета разработал план по урегулированию кризиса, а на меры поддержки выделил более 13 миллионов евро. Более того, из высказываний Михала создается впечатление, будто руководителю доверяют тогда, когда он силой своего слова может остановить коронавирус. Если это действительно шкала измерения доверия, то у Кристена Михала есть возможность показать, насколько он и его партия убедительны. Но в данном случае на первом месте борьба с вирусом, а не борьба за популярность.

Чтобы руководить городом и страной в такой ситуации, доверие властям без сомнений необходимо. Еще важнее поддерживать это доверие продуманными и последовательными решениями. Скачущие и импровизированные решения, которые, к сожалению, мы наблюдаем в последние недели на уровне правительства, снижают желание людей придерживаться правил.

Опасения Таллиннской горуправы не зависели от политической обстановки — Таллинн еще в июле обратил внимание правительства на то, что надо готовиться ко второй волне и ухудшению эпидемиологической ситуации. Столица всегда хотела более решительных действий. Летом Таллинн также разработали план реагирования на кризис.

Хотя Михал и утверждает, что сейчас нет необходимости вводить чрезвычайное положение, никто не может быть уверенным, что в итоге правительству не придется ввести режим ЧП. Лучше это сделать сейчас, чем потом, когда ряд процессов выйдет из-под контроля, уровень заражения вырастет еще больше, а больницы не выдержат перегрузки.

Чрезвычайное положение — это не только правовой вопрос. Это также вопрос коммуникации, сигнал населению, что ситуация крайне серьезная и другого выхода нет. А мы наблюдаем дефицит подобных сигналов от правительства. Больший дефицит, чем вакцины. Кто-нибудь может вспомнить, со скольки до скольки могли работать места общепита? За последние пару месяцев были всевозможные версии. А кто-то понимает, в каких вариациях можно заниматься спортом? Это факт, что новое правительство сначала ослабляет ограничения, а потом вынуждено их ужесточать. И этот факт стал серьёзным, полученным на горьком опыте уроком. Цена этого урока — перегруженные больницы, перерабатывающие врачи и медсестры и растущее число смертей.