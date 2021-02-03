03.02.2021, 21:37

Ответ депутату Оудекки Лооне по поводу антикремлевских санкций: вы депутат парламента Эстонии или адвокат Путина?

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Андрей Кузичкин
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Андрей Кузичкин
Андрей КузичкинФото из личного архива Андрея Кузичкина

Преподаватель и публицист Андрей Кузичкин написал открытое письмо депутату Рийгикогу Оудекки Лооне в ответ на её осуждение санкций в отношении России.

На днях г-жа Лооне выступила с резким осуждением предложений экс-министра иностранных дел Эстонии г-на Рейнсалу о введении дополнительных санкций в отношении России после судилища над Алексеем Навальным и силового подавления протестов в российских городах. Г-жа Лооне уверена, что санкции — это ошибка и сравнила мирные акции протеста в России с погромами ”жёлтожилетников” во Франции. В связи с этим у меня есть несколько вопросов к депутату Лооне.

Уважаемая г-жа депутат? Вы кого защищаете? Вы вообще в курсе содержания пакета санкций, введённых в 2013-2020 гг. странами Запада, включая ЕС, США, Канаду и Австралию, в отношении российских юридических лиц и кампаний? Название санкций должно звучать именно так. Это не санкции против России, а ограничительные меры против функционеров путинского государства.

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Во-первых, в санкционных списках находятся российские компании оборонного сектора. Требуя переговоров с Россией и отказа от санкций, вы, г-жа Лооне, фактически выступаете за то, чтобы страны Запада помогали Путину производить оружие массового уничтожения, включая бинарное химическое оружие ”новичок”.

Во-вторых, в санкционных списках находится около 500 человек — это высшие должностные лица России, причастные к убийству адвоката Сергея Магнитского, а также лица, принимавшие активное участие в аннексии Крыма и развязывании войны в Донбассе в 2014 г. Выступая за отмену ограничений для этих лиц, вы, г-жа Лооне, фактически поддерживаете убийц и насильников. В санкционных списках также есть российские олигархи, лица из ближайшего окружения Путина, финансирующие войны, убийства и подрывные кампании против стран западной демократии. Например, это г-н Тимченко с состоянием в 15 млрд долларов, г-н Вексельберг с состоянием в 10 млрд долларов, г-н Керимов с состоянием в 10 млрд долларов, г-н Аркадий Ротенберг с состоянием в 3 млрд долларов (видимо, на приобретение дворца в Геленджике потратился). И когда речь идёт о введении новых санкций в отношении российских физических лиц, предлагается расширить список олигархов, финансирующих путинский режим.

Как гражданин России, проживший в этой стране 55 лет, официально заявляю: в России правосудие закончилось ещё в 2000 г., когда Путин пришёл к власти

Скажите, какое отношение они имеют к российскому народу? Выступая за снятие санкций с этих лиц, вы, г-жа Лооне, фактически поддерживаете их деятельность по извлечению ренты из российских сырьевых ресурсов с дальнейшей продажей сырья на Запад. Вы одобряете ограбление российского народа, за счёт которого эти олигархи строят дворцы в России, покупают яхты в Монако и виллы в Италии, особняки в Лондоне и политические партии в Европе. Сегодня в России уже 20 млн человек (только по официальным данным) живут в нищете. И до такого состояния их довели не санкции, а экономическая политика Путина, построенная на воровстве государственных ресурсов (для справки: в 2020 г. Россия заняла 137 место среди стран мира по уровню коррупции). Кроме того российские официальные лица, начиная с Путина, в крике зашлись, доказывая, что западные санкции не нанесли никакого ущерба российской экономике, а помогли перейти на импортзамещение и открыть новые окна возможностей. А вы, г-жа Лооне, хотите эти окна закрыть? То же относится и к санкциям в отношении газопровода ”Северный поток-2”. В России уровень газификации домохозяйств составляет 70%. Отказ от строительства нового газопровода в Европе позволит российскому бюджету направить инвестиции в газификацию жилья россиян. Это благо, а не наказание.

И последнее. Я просто шокирован вашим заявлением в поддержку российского т.н. ”правосудия”. Как гражданин России, проживший в этой стране 55 лет, официально заявляю: в России правосудие закончилось ещё в 2000 г., когда Путин пришёл к власти и начал демонтаж правосудия. Сегодня судебная система подчинена Кремлю и плотно встроена в систему госуправления. Никаких независимых судов и судей нет! Все судебные решения по резонансным делам сегодня принимаются не в совещательных комнатах судов, а в кабинетах чекистов и прокуроров. И даже суд в январе о мере пресечения Алексею Навальному демонстративно проведён в отделении полиции!

А ваше сравнение мирных протестов в российских городах с погромами во Франции я считаю просто возмутительным. Как можно сравнивать людей, громящих кафе и магазины, поджигающих машины и уродующих Триумфальную арку в Париже, с мальчишками и девчонками, вышедшими вчера, 2 февраля, на улицы Москвы и Петербурга защищать свою свободу и свободу Алексея Навального! Или вы не видели, как этих почти детей, с разноцветными рюкзачками за спиной, скандирующих: ”Мы без оружия!”, экипированные полицейские молотили дубинками, валили на землю, пытали электрошокерами и гнали, как скот, по переулкам Москвы? Или вы не видели, как в Петербурге строй полицейских врезается в группы студентов, швыряет на асфальт девчонок?

А вы видели, как полицейские вытащили из такси на Кузнецком мосту водителя и избили его за то, что он сигналом поддерживал протестующих?

А в Париже вы такое видели? И как же после этого ваш язык повернулся сравнить российский протест с парижскими погромами! Или вы одобряете действия российской полиции и Росгвардии, г-жа Лооне? Если так, мне стыдно за вас и обидно за тех, кто выбрал вас депутатом парламента Эстонии. Я уважаю ваши политические убеждения, но когда политические рефлексы заменяют здравый смысл, человек рушится.

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