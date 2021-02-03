Ответ депутату Оудекки Лооне по поводу антикремлевских санкций: вы депутат парламента Эстонии или адвокат Путина?

На днях г-жа Лооне выступила с резким осуждением предложений экс-министра иностранных дел Эстонии г-на Рейнсалу о введении дополнительных санкций в отношении России после судилища над Алексеем Навальным и силового подавления протестов в российских городах. Г-жа Лооне уверена, что санкции — это ошибка и сравнила мирные акции протеста в России с погромами ”жёлтожилетников” во Франции. В связи с этим у меня есть несколько вопросов к депутату Лооне.

Уважаемая г-жа депутат? Вы кого защищаете? Вы вообще в курсе содержания пакета санкций, введённых в 2013-2020 гг. странами Запада, включая ЕС, США, Канаду и Австралию, в отношении российских юридических лиц и кампаний? Название санкций должно звучать именно так. Это не санкции против России, а ограничительные меры против функционеров путинского государства.

Во-первых, в санкционных списках находятся российские компании оборонного сектора. Требуя переговоров с Россией и отказа от санкций, вы, г-жа Лооне, фактически выступаете за то, чтобы страны Запада помогали Путину производить оружие массового уничтожения, включая бинарное химическое оружие ”новичок”.

Во-вторых, в санкционных списках находится около 500 человек — это высшие должностные лица России, причастные к убийству адвоката Сергея Магнитского, а также лица, принимавшие активное участие в аннексии Крыма и развязывании войны в Донбассе в 2014 г. Выступая за отмену ограничений для этих лиц, вы, г-жа Лооне, фактически поддерживаете убийц и насильников. В санкционных списках также есть российские олигархи, лица из ближайшего окружения Путина, финансирующие войны, убийства и подрывные кампании против стран западной демократии. Например, это г-н Тимченко с состоянием в 15 млрд долларов, г-н Вексельберг с состоянием в 10 млрд долларов, г-н Керимов с состоянием в 10 млрд долларов, г-н Аркадий Ротенберг с состоянием в 3 млрд долларов (видимо, на приобретение дворца в Геленджике потратился). И когда речь идёт о введении новых санкций в отношении российских физических лиц, предлагается расширить список олигархов, финансирующих путинский режим.