06.04.2020, 21:42

Открытое общество и избирательный гуманизм. Пеэтер Ярвелайд — о том, что коронавирус не разбирается в языках и национальнастях

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Пеэтер Ярвелайд, старейшина района Пыхья-Таллинн
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8TB18MAY06A1.jpgFoto: Tiit Blaat

Cтарейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд в своей статье на RusDelfi вспоминает события вековой давности и задается вопросом: Бог наказал нас, потому что некоторые из наших руководителей не поняли, какие задачи на них возложила история?

Будучи старейшиной части города Пыхья-Таллинн, я привык ежедневно общаться с людьми на разных языках. Уже с детства на жизненном пути меня окружали люди разных национальностей, и я старался общаться в этой среде. Причем мне довелось пожить и в Германии, и в Средней Азии. Поэтому я думаю, что могу оценить необходимость и человечность языка общения.

Теперь я уже дедушка и могу сказать, что на моем пути встречалось много хороших людей, независимо от их домашнего языка, и я всегда старался найти общий язык, на котором мы лучше понимаем друг друга.

Уже вторую вторую неделю подряд в Эстонии действует чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса, и никто не знает, как долго эта пандемия продлится. В нашем обществе сегодня гораздо больше напряженности, чем обычно. Люди находятся в изоляции из-за ограничений передвижения и нуждаются в как можно более адекватной информации.

В кризисное время быстро начинают распространяться всевозможные слухи и страшилки. Поэтому передача адекватной информации имеет экзистенциальное значение.
Мы в Пыхья-Таллинне обзвонили всех живущих в одиночестве пожилых людей в районе, чтобы предоставить им адекватную информацию. При этом мы не задаемся вопросом о том, какой язык более ”правильный”, а просто делимся информацией. Если кто-то недостаточно владеет государственным языком, то наши сотрудники без проблем переходят на русский.

Это в наших же интересах, чтобы человек лучше понимал информацию, которую мы передаем. Это даже не только вопрос кризисного периода, а более общий вопрос общения на человеческом уровне. На этом фоне меня повергло в замешательство, что как раз на волне роста пандемии президент нашей страны начала обсуждать в национальных СМИ, кто, где и на каком языке должен передавать жизненно важную информацию в крупнейшем населенном пункте страны — столице, где проживает почти половина населения нашей страны.

Уроки истории


Моя логика подсказывает, что во время кризиса не принято обсуждать, что может быть политически выгодно для того или иного человека или партии. Нужно действовать здесь и сейчас, руководствуясь только идеей борьбы с эпидемией.

Нам снова и снова повторяли, что пандемии, так же как и эта пандемия коронавируса, не обращают внимания на расу, религию, родной язык, национальность или политические убеждения человека, выбирая очередную жертву. Эта эпидемия заражает и делает свое дело на равных условиях для всех. Тем не менее, в определенных группах людей жертв может быть в разы больше, если держать их в неведении и не оказывать им равноценной помощи.

К сожалению, так произошло сто лет назад, когда помощь не была вовремя оказана военнослужащим ликвидируемой Северо-Западной армии и прибывшим с ними в Эстонию беженцам. Совсем другая картина была в эстонских подразделениях, где преобладали дисциплина и медицинский порядок.

Еще в ходе переговоров по Тартускому миру некоторые из этих солдат плечом к плечу с эстонскими подразделениями отражали ожесточенные атаки большевиков на Нарвском фронте. Лишь несколькими неделями позже часть из них оказалась в Нарве и часть — в Пыхья-Таллинне, в тифозном карантине на Коплиских линиях, где оказание им помощи затянулось и последствия были ужасными.

В начале 1920 года в Копли каждый день от тифа умирало 50-70 человек! Сравните с жертвами сегодняшней пандемии, окончательных цифр которой в Эстонии мы еще не знаем.
В Пыхья-Таллинне мы подняли вопрос о необходимости отдать воинам-северозападникам дань памяти еще до начала нынешней пандемии. Действительно, память об этих жертвах еще не оценена по-человечески.

Поскольку мы сами порой пытаемся выяснить, где находятся места захоронения членов наших семей, то следовало бы понять, что обозначение мест погребения и публикация имен стало бы большим облегчением для семей северозападников, которые уже на протяжении ста лет живут лишь с тем знанием, что их близкие воевали на Первой мировой и пропали где-то в Прибалтике.

Правильные вещи верны только тогда, когда их высказывает правильный политик

Однако сегодня я хотел бы поговорить о сегодняшнем и завтрашнем дне. В вопросе интеграции русскоязычного населения у нас до сих пор преобладали либо отчеты о больших успехах, либо безразличие. В то же время мы уже обсуждаем тему беженцев в том ключе, как донести на арабском или английском языке информацию до носителей этих языков, проживающих в Эстонии.

Для некоторых наших политиков определенные языки как будто имеют особый статус. В то же время у меня возникает вопрос — неужели в определенных ситуациях принцип равного обращения или гуманизма теряется?

Один из моих старых друзей недавно напомнил мне, что, к сожалению, в последние десятилетия в эстонской политике не было ни одной хорошей идеи, которую бы общество сразу приняло. Все-таки ”правильные вещи верны только тогда, когда их высказывает правильный политик”.

Но что делать, если правильный по должности политик меняет свою позицию слишком быстро? Если нашему президенту вдруг приходит в голову идея поехать в Москву, то она и ее друзья из СМИ говорят о важности поддержания отношений с Россией. Однако, если президента начинает беспокоить, что рейтинг определенной политической силы может начать расти, то она может напасть на любого, кто делает крайне важные и необходимые дела во время кризиса.

Как донести информацию?


Поскольку я сам неоднократно давал интервью для новостей Таллинна на ПБК, могу прокомментировать и охват его аудитории, и обратную связь. Когда я передвигаюсь по Пыхья-Таллинну, где живет много русскоязычных людей, то нередко они (особенно пожилые люди) приветствуют меня уже издалека, потому что они смотрят передачу ”Доброе утро, Таллинн!” каждый день и знают, что со мной можно говорить по-русски.

В последнее десятилетие на Радио 4 я выпустил более сотни часов передач о культуре на русском языке, причем именно об истории и культуре Эстонии. У меня даже есть там свой фан-клуб. Также я выступал и на ETV+. И все равно, старшее поколение жителей Пыхья-Таллинна узнает меня в первую очередь именно по передачам на ПБК.

В то время как мы пытаемся как можно быстрее донести до максимального числа людей часто меняющуюся информацию о том, как нужно действовать для ограничения распространения эпидемии, очень неумно и даже преступно начинать говорить, что по каким-то политическим соображениям необходимо исключить телевизионный канал, пользующийся популярностью среди русскоязычного населения Эстонии и доносящий до них новости нашей страны. Это безответственное поведение, не имеющее ничего общего с гуманизмом и любовью к ближним.

Наше эстонское общество настолько маленькое и хрупкое, что мы должны беречь его

В Эстонии несколько историков, изучающих историю Освободительной войны, написали, что число жертв эпидемии тифа могло бы быть значительно меньше, если бы не было допущено ошибок. Есть те, кто считают, что наши политики и сегодня должны просить прощения у близких тех жертв за произошедшие тогда события.

Но чему научила нас история, если и сегодня мы вместо того, чтобы использовать все имеющиеся возможности для информирования жителей, говорящих на разных языках, обрушиваемся с неуместной для этого времени критикой?

Должны ли мы будем впоследствии сказать: Бог наказал нас, потому что некоторые из наших руководителей не поняли, какие задачи на них возложила история? Наше эстонское общество настолько маленькое и хрупкое, что мы должны беречь его. А пандемия показывает самым ясным образом, насколько тесно мы связаны между собой как в печали, так и в радости. Давайте будем великодушными и гуманными.

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  • Важные телефонные номера:
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    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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