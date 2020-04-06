Открытое общество и избирательный гуманизм. Пеэтер Ярвелайд — о том, что коронавирус не разбирается в языках и национальнастях

Будучи старейшиной части города Пыхья-Таллинн, я привык ежедневно общаться с людьми на разных языках. Уже с детства на жизненном пути меня окружали люди разных национальностей, и я старался общаться в этой среде. Причем мне довелось пожить и в Германии, и в Средней Азии. Поэтому я думаю, что могу оценить необходимость и человечность языка общения.

Теперь я уже дедушка и могу сказать, что на моем пути встречалось много хороших людей, независимо от их домашнего языка, и я всегда старался найти общий язык, на котором мы лучше понимаем друг друга.

Уже вторую вторую неделю подряд в Эстонии действует чрезвычайное положение из-за эпидемии коронавируса, и никто не знает, как долго эта пандемия продлится. В нашем обществе сегодня гораздо больше напряженности, чем обычно. Люди находятся в изоляции из-за ограничений передвижения и нуждаются в как можно более адекватной информации.

В кризисное время быстро начинают распространяться всевозможные слухи и страшилки. Поэтому передача адекватной информации имеет экзистенциальное значение.

Мы в Пыхья-Таллинне обзвонили всех живущих в одиночестве пожилых людей в районе, чтобы предоставить им адекватную информацию. При этом мы не задаемся вопросом о том, какой язык более ”правильный”, а просто делимся информацией. Если кто-то недостаточно владеет государственным языком, то наши сотрудники без проблем переходят на русский.

Это в наших же интересах, чтобы человек лучше понимал информацию, которую мы передаем. Это даже не только вопрос кризисного периода, а более общий вопрос общения на человеческом уровне. На этом фоне меня повергло в замешательство, что как раз на волне роста пандемии президент нашей страны начала обсуждать в национальных СМИ, кто, где и на каком языке должен передавать жизненно важную информацию в крупнейшем населенном пункте страны — столице, где проживает почти половина населения нашей страны.

Уроки истории



Моя логика подсказывает, что во время кризиса не принято обсуждать, что может быть политически выгодно для того или иного человека или партии. Нужно действовать здесь и сейчас, руководствуясь только идеей борьбы с эпидемией.