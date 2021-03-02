От того, что происходит в России, очень сильно зависит то, что будет происходить и в Эстонии

Возвращение российского оппозиционера Алексея Навального в Москву и его незамедлительный арест явились мощнейшим катализатором к созданию народной кампании по всему миру в поддержку борца с путинским режимом.

На наших глазах происходит объединение беспрецедентно большого числа граждан вокруг темы противодействия путинскому режиму. Не стала исключением и Эстония в которой прошло несколько акций в поддержку Навального.

Например , Таллиннский митинг 23 января собрал на площади свободы более 600 человек, внушительное количество для столицы.

Флеш-моб #ЛюбовьСильнееСтраха в поддержку разлученных супругов Юлии и Алексея Навальных собрал десятки сторонников. В день всех влюбленных на посольство РФ была спроицирована фотография с суда над Навальным, на которой он, сложив руки в форме сердца, смотрит на возлюбленную, а у входа было выложено сердце из свечей, которые принесли участники флешмоба.

Аналогичные акции в День Святого Валентина проходили по всему миру. Но только в двух странах они вызвали сопротивление — в России со стороны властей, и в Эстонии со стороны провокаторов .

Мы с организаторами акции в поддержку Алексея Навального в Эстонии, безусловно, ожидали провокаторов. Проплаченные провокаторы — стандартный ответ Кремля на любую общественную активность против путинского режима. Это естественно и тревоги не вызывает.

По-настоящему тревожно для меня было получить критику от обычных людей. Услышать, что в Эстонии любая деятельность по сопротивлению преступлениям путинского режима не приемлема, во-первых, потому что может разозлить Кремль и навлечь неприятности на Эстонию, во-вторых, заниматься следует внутренними эстонскими делами, а не проблемами чужого государства.

Подобная критика правозащитной кампании вызывает у меня культурный шок! Ведь, если разобраться, то за этими замечаниями стоит лишь страх и глупость! На мой взгляд страх и глупость не самый убедительный аргумент в данной теме. Возмущаться политическими убийствами, отравлениями, арестами невиновных людей, где бы это не происходило, как раз нормально! И уж тем более логично возмущаться этими преступлениями в том случае, когда речь идёт о непосредственном соседе страны. Соседе, с которым значительная часть Эстонии имеет какие либо отношения.