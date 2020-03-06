Олег Самородний: не припомню ни одного сюжета в местных передачах ПБК, где критиковали Кылварта и Ратаса

Далее, противореча сам себе, Кальюлайд добавил: ”Медиапрактика доказывает, что людей всегда интересуют и местные новости, то есть какая-то информация о том, что происходит в твоем городе, что происходит в твоей стране, какая завтра будет погода, случилась ли где-нибудь страшная авария”. Абсолютно правильная оценка, которая свидетельствует о том, что, после исчезновения ”Новостей Эстонии” на ПБК часть русскоязычных телезрителей этого по сути российского телеканала, которым действительно интересны местные эстонские новости переключатся на ”Актуальную камеру”, выходящую на русском языке на телеканале ETV+, на содержание которого тратятся немалые деньги налогоплательщиков Эстонии.

Заявления Юферевой-Скуратовской и Кальюлайд — симптоматические. Оба этих депутата ранее были активными действующими лицами на ПБК, зарабатывая себе популярность среди русскоязычных избирателей с помощью простых телекартинок. Вероятнее всего, оба надеются и в будущих избирательных кампаниях использовать возможности ПБК для привлечения симпатий части русскоязычного электората. Так меркантильные интересы отдельных политиков начинают затмевать действительно серьезную проблему объективного и всестороннего информирования русскоязычного населения о событиях в Эстонии и мире.

По моему субъективному убеждению, перед ”Новостями Эстонии” никогда и не ставилась задача объективного и разностороннего информирования телезрителей ПБК. После того, как Центристская партия вошла в правительство, тональность этих ”Новостей” по отношению к эстонскому правительству стала значительно более комплементарной. Такой же комплементарной, как и по отношению к центристской мэрии Таллинна сначала под руководством мудрого Эдгара Сависаара, а теперь под руководством оказавшегося не менее мудрым Михаила Кылварта. Может, я что-то упустил, но я не припомню ни одного сюжета в местных передачах ПБК, в которых действия Михаила Кылварта и Юри Ратаса подвергались бы хотя бы минимальной критике.

Ранее, когда Центристская партия находилась в оппозиции, ”Новости Эстонии” были куда более критичными по отношению к эстонскому правительству, когда его формировали представители других партий без участия центристов.

На своей странице в Facebook мэр Таллинна Михаил Кылварт ”крайне негативно оценил сложившуюся ситуация”, поскольку, по его мнению, исчезновение ”Новостей Эстонии” из ПБК ”нанесет очевидный ущерб обществу Эстонии в целом”. Судя по всему, Кылварт явно утратил чувство реальности, если свой персональный ущерб от исчезновения ”Новостей Эстонии” экстраполирует на все эстонское общество.