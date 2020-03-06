06.03.2020, 12:50

Олег Самородний: не припомню ни одного сюжета в местных передачах ПБК, где критиковали Кылварта и Ратаса

 (13)
Олег Самородний, журналист
EST
Mihhail Kõlvart PBK eetris
Mihhail Kõlvart PBK eetrisFoto: PRIIT

Медиа-холдинг Baltic Media Alliance (BMA) выпустил пресс-релиз с сообщением о прекращении выпуска ”Новостей Эстонии” на телевизионном ”Первом балтийском канале” (ПБК). Руководитель отдела маркетинга BMA Синдия Фриденберга попыталась придать этому решению политическую окраску, заявив о некоем ”непропорциональным экономическим давлением со стороны государственных и правоохранительных органов”. Выходит, что экономическое давление может быть пропорциональным. Интересно, что это такое? Рассуждает журналист Олег Самородний.

За несколько дней до этого в информационно-аналитической передаче ”АК+”, выходящей по воскресеньям на телеканале ETV+, появился большой материал, посвященный ожидавшему исчезновению из сетки вещания ПБК передачи ”Новости Эстонии”. В передаче ”АК+” на защиту ПБК встала депутат Рийгикогу от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовская, которая исчезновение ”Новостей Эстонии” назвала ”огромной трагедией для русскоязычного населения Эстонии”.

Читайте также:

С не менее странным заявлением выступил и депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд, который, оценивая последствия исчезновения из ПБК ”Новостей Эстонии”, сказал: ”Конечно, тогда какая-то часть аудитории полностью переключится на российские телеканалы, на российские новостные программы”. Словно Кальюлайд не знает, что ”Новости Эстонии” выходили на по сути российском телеканале, поскольку контент ПБК почти полностью состоит из передач российского ”Первого канала”.

Далее, противореча сам себе, Кальюлайд добавил: ”Медиапрактика доказывает, что людей всегда интересуют и местные новости, то есть какая-то информация о том, что происходит в твоем городе, что происходит в твоей стране, какая завтра будет погода, случилась ли где-нибудь страшная авария”. Абсолютно правильная оценка, которая свидетельствует о том, что, после исчезновения ”Новостей Эстонии” на ПБК часть русскоязычных телезрителей этого по сути российского телеканала, которым действительно интересны местные эстонские новости переключатся на ”Актуальную камеру”, выходящую на русском языке на телеканале ETV+, на содержание которого тратятся немалые деньги налогоплательщиков Эстонии.

Заявления Юферевой-Скуратовской и Кальюлайд — симптоматические. Оба этих депутата ранее были активными действующими лицами на ПБК, зарабатывая себе популярность среди русскоязычных избирателей с помощью простых телекартинок. Вероятнее всего, оба надеются и в будущих избирательных кампаниях использовать возможности ПБК для привлечения симпатий части русскоязычного электората. Так меркантильные интересы отдельных политиков начинают затмевать действительно серьезную проблему объективного и всестороннего информирования русскоязычного населения о событиях в Эстонии и мире.

По моему субъективному убеждению, перед ”Новостями Эстонии” никогда и не ставилась задача объективного и разностороннего информирования телезрителей ПБК. После того, как Центристская партия вошла в правительство, тональность этих ”Новостей” по отношению к эстонскому правительству стала значительно более комплементарной. Такой же комплементарной, как и по отношению к центристской мэрии Таллинна сначала под руководством мудрого Эдгара Сависаара, а теперь под руководством оказавшегося не менее мудрым Михаила Кылварта. Может, я что-то упустил, но я не припомню ни одного сюжета в местных передачах ПБК, в которых действия Михаила Кылварта и Юри Ратаса подвергались бы хотя бы минимальной критике.

Ранее, когда Центристская партия находилась в оппозиции, ”Новости Эстонии” были куда более критичными по отношению к эстонскому правительству, когда его формировали представители других партий без участия центристов.

На своей странице в Facebook мэр Таллинна Михаил Кылварт ”крайне негативно оценил сложившуюся ситуация”, поскольку, по его мнению, исчезновение ”Новостей Эстонии” из ПБК ”нанесет очевидный ущерб обществу Эстонии в целом”. Судя по всему, Кылварт явно утратил чувство реальности, если свой персональный ущерб от исчезновения ”Новостей Эстонии” экстраполирует на все эстонское общество.

Но Кылварт не теряет оптимизма и выражает уверенность, что потери, как его личные, так и Центристской партии в целом, связанные с прекращением выпуска ”Новостей Эстонии”, будут с лихвой компенсированы пропагандистской поддержкой центристов в передачах ПБК ”Наша столица”, ”Доброе утро, Таллинн” и ”Русский вопрос”, выпуск которых финансируется из средств городского бюджета Таллинна. Тем более, что сюжеты для ”Новостей Эстонии” делались усилиями тех же работников, которые готовят телепередачи, производство которых оплачивается мэрией Таллинна.

Естественно, СМИ России живо отреагировали на прекращение выпуска ”Новостей Эстонии” и аналогичной передачи ”Латвийское время”, которая демонстрировалась для русскоязычных телезрителей ПБК в Латвии. Это событие преподносится, как политические гонения властей Латвии и Эстонии на русскоязычных журналистов.

А тем временем различные аналитики и обозреватели в Латвии обсуждают будущность медиа-холдинга Baltic Media Alliance, в который входит и ПБК. Высказываются всевозможные версии. Одним из наиболее любопытных представляется предположение о том, что под давлением российских совладельцев BMA вскоре телеканал ПБК будет переориентирована на поддержку в Латвии ”Русского союза”. По всем признакам, этот ”Русский союз”, в лидерах которого числятся Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин, ставший не так давно советником депутата Европарламента Яны Тоом, более удобен для Москвы, чем ”Центр согласия”, руководители которого в последнее время слишком часто принимали решения, за которые подвергались довольно жесткой критике в российских масс-медиа.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: