Огонь по своим! О каком правовом государстве может идти речь, если эстонцы не равны друг другу?

Кроме того, разве разделение эстонцев на российских, которым не положено гражданство, и нероссийских, которым положено, не нарушает грубо принцип равенства и вносит раскол в эстонский народ, отделяя ”нечистых” эстонцев от ”чистых”? Разве среди российских эстонцев мало тех, кто в силу обстоятельств оказавшихся на территории Российской империи, Советского Союза пострадали и по политическим, и по этническим причинам? Разве тем, кто занимался пересмотром положения об оптации, неизвестны драматические и даже трагические истории, тех эстонцев, которые пытались вернуться на родину? Мой отец, всю жизнь проработавший в Петербургском Университете, скрывал свои связи с эстонскими родственниками и никогда не говорил на эстонском языке, хотя хорошо его знал. В сталинской России это могло стоить ему жизни.

В Эстонии среди старшего поколения немало эстонцев, которые получили образование, работали в лучших вузах Москвы и Ленинграда и вернулись на родину прекрасными профессионалами. А вовсе не шпионами. Я, закончивший Петербургский Университет и всю жизнь проработавший в нем, могу назвать десяток имен таких эстонцев, с которыми мы поддерживали прекрасные отношения, например, с Х.Каллас, К.Ребане, М.Пертель и др. А много ли можно назвать эстонцев, которые, получив образование в Гарварде или в Оксфорде, вернулись в Эстонию? Мы видим, насколько велик из Эстонии отток специалистов-эстонцев, которые предпочитают жить в США, Англии, Финляндии, Швеции и других благополучных странах. Разве эта проблема эмиграции образованных эстонцев не актуализирует проблему миграции в Эстонию из менее развитых стран или нехватки специалистов высокого уровня?

Кроме того, эстонское гражданство готовы принять прежде всего те эстонцы, которые критически относятся авторитарному строю, установившемуся в России и которые с большим уважением относятся к Эстонии как к демократическому государству. Об этом мы можем судить и по себе, и по нашим знакомым. Но о каком правовом государстве может идти речь, если даже эстонцы не равны по отношению друг другу? Более того намечается даже водораздел между российскими эстонцами: раздаются голоса дать гражданство абхазским эстонцам, у которых российское гражданство, но не давать неабхазским российским эстонцам.