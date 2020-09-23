Навальный: Путин меня переиграл

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого выписали из берлинской клиники "Шарите", ответил президенту РФ Владимиру Путину, который по сообщению Le Monde, в разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном допустил версию о самоотравлении.
”Владимир Путин сообщил французскому коллеге: ”Навальный мог сам проглотить этот яд”.
Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне ”Новичок”. Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти ”пожил достаточно”, — вот конечная цель моего хитрого плана.
Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!, — написал Навальный в своем Instagram.
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