Навальный: Путин меня переиграл

”Владимир Путин сообщил французскому коллеге: ”Навальный мог сам проглотить этот яд”.

Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне ”Новичок”. Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти ”пожил достаточно”, — вот конечная цель моего хитрого плана.

Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!, — написал Навальный в своем Instagram.

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