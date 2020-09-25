Навальный: пилоты и медики аэропорта подарили мне 20 часов жизни

Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имён их не знаете. У меня как раз такой случай.

После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людей, что вы ещё устанете читать посты на эту тему. Но начать я хочу с нескольких человек, которые — так вышло — сыграли ключевую роль в моей судьбе, а я даже и не знаю, как обратиться к ним иначе, чем ”неизвестные добрые друзья”.

Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 мин после взлёта, ещё через 15 мин я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет.

Все так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей.

Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное ”минирование” аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т.д., а сразу четко сказали: ”это отравление”, — и зафигачили мне дозу атропина.

То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни. Все последующее было очень драматично и заслуживает отдельного расссказа, но рассказывать точно было бы нечего, если бы не эти ребята.

Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди.

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