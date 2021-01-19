"Навальный пересек красную черту и стал критиковать лично Путина". Почему российского оппозиционера пытались отравить

История с отравлением химическим веществом ”Новичок” известного российского оппозиционера Алексея Навального стала одной из главных сенсаций минувшего года. Но затем стали вскрываться и вовсе шокирующие подробности, которых, как многие полагали, в современном цивилизованном мире быть не может.

Почему все-таки Навальный?

Уникальность Алексея Навального состоит в том, что он одновременно стал жертвой отравления и его расследователем. У других жертв ”лаборатории кремлевских ядов” такое сочетание, к сожалению, физически получиться не могло. Но в данном случае счастливое стечение обстоятельств позволило Навальному не только оправиться от отравления, но и, в сотрудничестве с Bellingcat, начать распутывать этот ядовитый клубок преступлений кремлевской власти против ее политических оппонентов.

Но для начала взглянем на предысторию — зачем российской власти потребовалось убивать Навального? Он был достаточно известным и даже статусным оппозиционным политиком, занявшим на выборах мэра Москвы в 2013 году второе место. Затем, основав Фонд борьбы с коррупцией, сосредоточился на довольно громких разоблачениях околокремлевских коррупционеров, и эти расследования вызывали нарастающий общественный интерес, даже порою приводя к массовым протестным демонстрациям.

Так было до тех пор, пока он не пересек определенную ”красную черту” и не приступил к критике лично Путина. До этого некоторые наблюдатели делали вывод, что Навальный в своей деятельности мог быть даже полезен Путину — несмотря на то, что ”кремлевский царь” фактически сделал коррупцию системообразующей основой государства, он все же нуждался в таком активном медийном борце с ней, чтобы придворные коррупционеры не слишком многое возомнили о себе. Прямо по русской поговорке: ”На то и щука в озере, чтобы карась не дремал”. При этом само имя Навального ни Путин, ни его окружение, ни ведущие новостных программ российского телевидения никогда не произносили — оно выглядело неким мистическим табу.

Однако осенью 2017 года Навальный заявил о том, что планирует выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2018-го, и его в поездках по стране сразу же стала сопровождать бригада ”боевых химиков” из ФСБ. Об этом он сам подробно рассказал в своем совместном расследовании с Bellingcat. Но все же остается вопрос — почему же они пошли на применение ”Новичка” только в августе 2020 года, когда президентские выборы уже давно прошли, закончившись абсолютно предсказуемой победой Путина? Какую угрозу представлял Навальный летом прошлого года, когда он, в силу предыдущих обвинений, уже не мог выдвигаться ни на какие политические посты?