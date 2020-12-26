Навальный как Дед Мороз

Трудно представить себе лучший подарок к Дню чекиста, чем тот, который сделал всем нам Алексей Навальный. Никто еще более наглядно не демонстрировал, что все эти внуки Дзержинского с частями тела разной температуры — холодные руки и так далее — не просто преступники, но и идиоты. Конечно, мы и так это знали, посмотрев на солсберецких туристов, но тут они говорят сами — да, я преступник и идиот! Как не поверить?

Будут ли последствия, кроме окончательной потери уважения, да и страха? Путин не уйдет в отставку, ни Бортников, ни Патрушев тоже не уйдут. ”Вы все врете, это инсценировка, а вы докажите” — схема много раз опробована и нет никаких оснований говорить что-то другое. Заявление ФСБ, что подделка все это уже прошло, не стали двое суток думать! Но возможно другое последствие, страшное для системы. С корабля могут побежать. Те, кто моложе и умнее, могут решить, что одно дело — быть в банде, дело почтенное, а другое — оставаться в ней, если у пахана и его подручных уже деменция, если они вообще ничего не могут, садятся в лужу постоянно, и скоро все рухнет. Зачем быть с теми, кто проигрывает? Ведь у путинских преторианцев идеи, кроме набрать побольше или, как минимум, обеспечить себе пенсию и прочее, нет. Есть, наверное, ненависть к американцам и либералам, но этого недостаточно, чтобы рисковать будущим, а может и жизнью — никто же не знает, как себя поведут победители?

Ох, и хреновое же должно быть настроение у Владимира Владимировича! А Навальному респект и благодарность.

Редакция может не разделять мнение автора.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Больше новостей о состоянии Навального читайте ЗДЕСЬ.