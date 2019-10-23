Наша цель – госбюджет с человеческим лицом

Сегодня в парламенте состоится первое чтение проекта бюджета на 2020 год. При формировании бюджета во главу угла были поставлены социальная сфера и потребности людей, поэтому более половины всех расходов госбюджета — около 5,9 млрд евро будут направлены в социальную сферу.
По словам члена парламентской финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, приоритетом государства остается забота о людях и в первую очередь о тех, кто является наименее защищенным. ”Так, со следующего года вырастут пенсии и расходы на здравоохранение, будут повышены зарплаты учителям, социальным работникам, работникам сферы здравоохранения, спасателям, полицейским, а также работникам сферы культуры. Нашей целью был бюджет с человеческим лицом”, — подчеркнул Дмитриев.
”Помимо внеочередного повышения пенсий с апреля следующего года, государство увеличит суммы, предназначенных на лечение пожилых людей. В прошлом составе возглавляемое Центристской партией правительство приняло решение вносить в Больничную кассу средства за неработающих пенсионеров. В 2020 году государство доплатит за лечение пожилых людей 166, 4 млн евро, что на 26,4 млн евро больше, чем в этом”, — добавил Дмитриев.
Он напомнил, что, согласно недавним исследованиям, почти четверть жителей Эстонии проживает в условиях риска бедности. ”Однако впервые за последние 12 лет помимо индексации была увеличена и базовая часть пенсии, поэтому средняя пенсия вырастет с апреля на 45 евро. Благодаря этому число живущих за чертой бедности стариков должно сократиться. Поднятие пенсий останется в числе наших приоритетов, поэтому мы будем повышать их и в последующие годы”, — сказал Дмитриев, добавив, что внеочередное повышение пенсии в 2020 году затронет порядка 330 000 тысяч пенсионеров.
Дмитриев отметил, что бюджет Больничной кассы будет увеличен в следующем году на 144 млн евро, тогда как в общей сложности на нужны здравоохранения предусмотрено порядка 1,68 млрд евро. ”Мы также продолжим повышать зарплаты работников сферы здравоохранения — только в следующем году на это предусмотрено порядка 50 млн евро”, — сказал он.
”Также в несколько раз будут увеличены пособия для детей с недостатками здоровья — для этого в бюджете предусмотрено более 9 млн евро дополнительных средств. Всего на такие пособия государство выделит 22,3 млн евро”, — добавил Дмитриев.
Местным самоуправлениям, чтобы средняя зарплата педагогов детских садов достигла уровня минимальной зарплаты школьных учителей, будет выделено 15 млн евро. Зарплаты педагогов общеобразовательных школ вырастут более, чем на 5%, таким образом минимальная зарплата учителя составит 1315 евро, а прогнозируемая средняя — минимум 1540. На повышение зарплат полицейских и спасателей будет выделено порядка семи млн евро, более трех миллионов — на повышение зарплат социальных работников, а также работников сфер культуры и спорта.
Также правительство выделило дополнительные средства на увеличение доходной базы местных самоуправлений — впервые эта цифра будет достигать 2,3 млрд евро. ”Принято решение из года в год существенно увеличивать доходную базу самоуправлений, чтобы оказываемые ими услуги стали более качественными, а инвестиции в жилую среду продолжали расти. Таким образов самоуправления смогут лучше заботиться о нуждах людей”, — пояснил Дмитриев.
Объем расходов госбюджета на 2020 год составляет 11,6 млрд евро, а доходов — 11,8 млрд евро. По сравнению с 2019-м годом расходы вырастут на 240 млн еров, а доходы — на 760 млн евро. Долговая нагрузка сектора государственного управления уменьшится: в 2019 году она составляла 8,8% ВВП, в 2020 составит 8%.
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