Наша цель – госбюджет с человеческим лицом

По словам члена парламентской финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, приоритетом государства остается забота о людях и в первую очередь о тех, кто является наименее защищенным. ”Так, со следующего года вырастут пенсии и расходы на здравоохранение, будут повышены зарплаты учителям, социальным работникам, работникам сферы здравоохранения, спасателям, полицейским, а также работникам сферы культуры. Нашей целью был бюджет с человеческим лицом”, — подчеркнул Дмитриев.

”Помимо внеочередного повышения пенсий с апреля следующего года, государство увеличит суммы, предназначенных на лечение пожилых людей. В прошлом составе возглавляемое Центристской партией правительство приняло решение вносить в Больничную кассу средства за неработающих пенсионеров. В 2020 году государство доплатит за лечение пожилых людей 166, 4 млн евро, что на 26,4 млн евро больше, чем в этом”, — добавил Дмитриев.

Он напомнил, что, согласно недавним исследованиям, почти четверть жителей Эстонии проживает в условиях риска бедности. ”Однако впервые за последние 12 лет помимо индексации была увеличена и базовая часть пенсии, поэтому средняя пенсия вырастет с апреля на 45 евро. Благодаря этому число живущих за чертой бедности стариков должно сократиться. Поднятие пенсий останется в числе наших приоритетов, поэтому мы будем повышать их и в последующие годы”, — сказал Дмитриев, добавив, что внеочередное повышение пенсии в 2020 году затронет порядка 330 000 тысяч пенсионеров.