На пике здравого смысла. Виталий Вестеринен — о раскупке туалетной бумаги

Всё мы хотим верить в чудеса, справедливое правительство и в то, что цены на товары первой необходимости не будут подниматься. Но при первой же возможности бежим в магазин и затариваемся, НЕПОНЯТНО ЗАЧЕМ, туалетной бумагой, крупами, макаронами и консервами…. Именно эти действия провоцируют дефицит и соответствующие предпосылки к повышению цен на товары. Потому что это закон современного капиталистического мира. Попутно мы превращаемся в животных устраивая драку за туалетную бумагу. Мы — простые люди.

Подчеркну, что это делаем мы сами! Не правительство, не мифические миллиардеры-крючкотворы. Мы считаем себя умными, хитрыми, сильными и т.д. Но то, что происходило в течение последних нескольких дней в магазинах, заставило сомневаться в этом.

Так давайте наконец включать голову! Давайте использовать логику и распознавать причинно-следственные связи. Давайте будем на пике здравого смысла.

Я уверен, что мы справимся. А для того, чтобы нам было легче это сделать, давайте для начала улыбнёмся. Ведь самые большие глупости человек совершает с серъёзным лицом.

P.S. В магазинах снова полно туалетной бумаги и прочего необходимого. А тем, кто уже успел закупиться на пол года вперёд — приятного аппетита..ну и противоположного процесса тоже -)))))))))😂😂😂🧐😜😜😜

Фото: архив Виталия Вестеринена

Фото: архив Виталия Вестеринена

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!