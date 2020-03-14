На пике здравого смысла. Виталий Вестеринен — о драках в очередях и раскупке туалетной бумаги

Журналист и шоумен Виталий Вестеринен в своем фэйсбуке поразился реакции таллиннцев в первые дни чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом. С разрешения автора, публикуем его текст полностью.
Всё мы хотим верить в чудеса, справедливое правительство и в то, что цены на товары первой необходимости не будут подниматься. Но при первой же возможности бежим в магазин и затариваемся, НЕПОНЯТНО ЗАЧЕМ, туалетной бумагой, крупами, макаронами и консервами…. Именно эти действия провоцируют дефицит и соответствующие предпосылки к повышению цен на товары. Потому что это закон современного капиталистического мира. Попутно мы превращаемся в животных устраивая драку за туалетную бумагу. Мы — простые люди.
Подчеркну, что это делаем мы сами! Не правительство, не мифические миллиардеры-крючкотворы. Мы считаем себя умными, хитрыми, сильными и т.д. Но то, что происходило в течение последних нескольких дней в магазинах, заставило сомневаться в этом.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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