На дурака не нужен нож: Мария Юферева-Скуратовски об интернет-мошенничестве

На прошлой неделе знакомая дама опубликовала в Фейсбуке пост отчаяния и спрашивала, как ей поступить. Ей пришло письмо с угрозами, что если она не раскошелится, то некто опубликует видео сексуального содержания с ее участием. К счастью, более продвинутые комментаторы ее успокоили, призвали никак не реагировать на угрозы, так как письмо такого же содержания получали ранее и другие пользователи. Меня в этой ситуации удивило то, почему человек сразу не распознал попытку мошенничества и не отправил письмо в черную папку?

Я думаю, что люди попадаются на те же самые психологические уловки разных вымогателей, которые используются испокон веков. Просто на разных людей действуют разные подходы. Перечислю лишь основные, на которые чаще всего клюют жители нашей страны.

Во-первых, звонок или письмо с предложением быстро заработать много денег. Это старо как мир, но, как ни странно, работает. Хочется сказать, люди, не верьте, если вам кто-то скажет, что можно заработать много денег, не напрягаясь. Вас попросту дурят! Дети и внуки, пожалуйста, донесите эту мысль до своих родителей или бабушек-дедушек.

Во-вторых, звонок или письмо с угрозой разоблачения, если вы не перечислите требуемую сумму. Здесь уже в группе риска могут оказаться более молодые люди, которым, возможно, есть что скрывать, и они опасаются за свою репутацию. В этом случае самое правильное обратиться в полицию. А в целом, нужно понимать, что шантажисты ненасытны, если пойти на поводу один раз, можно быть уверенным в том, что они обратятся к вам снова и снова.

В-третьих, любовные аферисты из стран третьего мира тоже не дремлют и готовы за ежемесячные отчисления вешать романтическую лапшу на уши своим жертвам. Дорогие женщины, будьте бдительны и вообще не давайте свои деньги мужчинам, в которых вы не уверены на 100%. Ни реальным, ни виртуальным. Просто откажите в просьбе и понаблюдайте, как человек будет себя вести. Если продолжит настаивать, сделайте выводы.