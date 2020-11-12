Мы тоже хотим 1500 зараженных коронавирусом в день, как в Литве?

Главный редактор RusDelfi посмотрел на число зараженных коронавирусом COVID-19 в четверг, а потом на повестку дня правительства. И файлы в голове не сошлись.
У меня было советское детство. И одним из главных лозунгов того времени было "Догоним и перегоним Америку". Нормальная такая советская пропаганда. Судя по сегодняшним цифрам (374 зараженных), Эстония вписалась в нелепое соревнование с Латвией и Литвой. Еще пару дней назад нам казалось, что ситуация у нас куда более благополучная, но на деле все сложнее. И мы стремительно догоняем страны, в одной из которых уже объявлен карантин, а в другой — режим чрезвычайной ситуации. Ну что ж, понятно, в какую сторону мы движемся.
Но смотрю я на то, что происходит в стране, и понимаю, что с коронавирусом борются только главный врач пандеймийной эпохи Аркадий Попов да министр социальных дел Танель Кийк. Премьеру не до того, он разбирается с тем, каких дел наворотил его партнер по коалиции Март Хельме. Казалось бы, меры сдерживания эпидемии ложатся и на плечи Министерства внутренних дел (осуществление контроля за соблюдением ограничительных мер, охрана границ и пр.), но у министерства нет руководителя, потому что предыдущий решил обвинить в коррупции избранного президента США. А по весне советовал бороться с вирусом гусиным жиром.
Депутатам парламента тоже не до того. Они пытаются объявить заранее провальный вотум недоверия Мартину Хельме. Коалиция предсказуемо его не поддерживает, весь пар уходит в свисток, но зато сколько было этого пара. Сколько споров и прений.
В одном из крупнейших городов страны — Нарве — тоже рекордная заболеваемость. Но и там "вотумы", "кворумы" и "заговоры". Вчера в отставку был отправлен мэр Алексей Евграфов. С ним ушла и председатель горсобрания Ирина Янович. Разгар пандемии — лучшее время для таких решений. Зачем городу мэр в такое время?
Даже глава Таллинна Михаил Кылварт, один из символов весеннего этапа борьбы с короной, ушел куда-то в тень. Таллинн, как наиболее густонаселенный город страны начал бороться с пандемией раньше остальных. И возможно, держать исключительно ковидную повестку дня в течение долгого времени сложно, не знаю. Но и в его выступлениях всё больше слышно не про методы борьбы, а про концепцию Таллинн-2035 и европейские деньги.
Други мои, у меня осталось много знакомых и родственников в России. Два человека умерли от COVID, еще к одному не приехала скорая, потому что врачи перегружены вызовами, и он скончался от иной причины. Посмотрите, что происходит в Литве, стране, где система здравоохранения и само устройство жизни куда ближе к Эстонии. Там уже который день подряд окло 1500 зараженных и больше 10 умерших (население Литвы лишь вдвое больше, чем Эстонии). Не знаю, скольких министров и мэров там уволили в то время, когда нужно было бороться с пандемией, но очевидно, что ситуация там близка к катастрофе.
Вы можете игнорировать эпидемию, как это делает часть наших пользователей, можете небрежно называть маски "намордниками" и отказываться их носить, вы можете заниматься своими более важными делами, подковерной или надковерной политической борьбой или смотреть сны с Дональдом Трампом, идущим по полю. Просто тогда не удивляйтесь цифрам в медицинских сводках. Я пока удивляюсь.
Всем здоровья.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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