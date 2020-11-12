Мы тоже хотим 1500 зараженных коронавирусом в день, как в Литве?

У меня было советское детство. И одним из главных лозунгов того времени было "Догоним и перегоним Америку". Нормальная такая советская пропаганда. Судя по сегодняшним цифрам (374 зараженных), Эстония вписалась в нелепое соревнование с Латвией и Литвой. Еще пару дней назад нам казалось, что ситуация у нас куда более благополучная, но на деле все сложнее. И мы стремительно догоняем страны, в одной из которых уже объявлен карантин, а в другой — режим чрезвычайной ситуации. Ну что ж, понятно, в какую сторону мы движемся.

Но смотрю я на то, что происходит в стране, и понимаю, что с коронавирусом борются только главный врач пандеймийной эпохи Аркадий Попов да министр социальных дел Танель Кийк. Премьеру не до того, он разбирается с тем, каких дел наворотил его партнер по коалиции Март Хельме. Казалось бы, меры сдерживания эпидемии ложатся и на плечи Министерства внутренних дел (осуществление контроля за соблюдением ограничительных мер, охрана границ и пр.), но у министерства нет руководителя, потому что предыдущий решил обвинить в коррупции избранного президента США. А по весне советовал бороться с вирусом гусиным жиром.

Депутатам парламента тоже не до того. Они пытаются объявить заранее провальный вотум недоверия Мартину Хельме. Коалиция предсказуемо его не поддерживает, весь пар уходит в свисток, но зато сколько было этого пара. Сколько споров и прений.

В одном из крупнейших городов страны — Нарве — тоже рекордная заболеваемость. Но и там "вотумы", "кворумы" и "заговоры". Вчера в отставку был отправлен мэр Алексей Евграфов. С ним ушла и председатель горсобрания Ирина Янович. Разгар пандемии — лучшее время для таких решений. Зачем городу мэр в такое время?

Даже глава Таллинна Михаил Кылварт, один из символов весеннего этапа борьбы с короной, ушел куда-то в тень. Таллинн, как наиболее густонаселенный город страны начал бороться с пандемией раньше остальных. И возможно, держать исключительно ковидную повестку дня в течение долгого времени сложно, не знаю. Но и в его выступлениях всё больше слышно не про методы борьбы, а про концепцию Таллинн-2035 и европейские деньги.